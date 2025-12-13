國民黨版 停砍年金案三讀 7千億撥補 全民買單

立法院院會昨表決三讀通過國民黨版的停砍年金法案，民進黨立委在議場高舉「年金亂修法 基金提早垮」、「公教退休遠勝勞工 社會不接受」等看板表達抗議。（記者陳逸寬攝）

立法院院會昨表決三讀通過國民黨版的停砍年金法案，修正「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」，退休金所得替代率全面回溯至二〇二三年標準計算，二〇二四年一月一日起不再逐年下降所得替代率。銓敘部日前的報告示警，此修法將造成退撫基金提前用罄，政府撥補將高達六九七〇億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。民進黨立委也在議場高舉「年金亂修法，基金提早垮」、「公教退休遠勝勞工，社會不接受」等看板表達抗議。

所得替代率不再降 回溯到2024年

軍公教年金改革在二〇一八年七月一日上路，改革時程至二〇二九年，以年資滿三十五年為例，所得替代率由七十五％，分十年降到六十％。修法通過後，所得替代率停在六十九％，不會降到六十％。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，國、眾兩黨汲汲營營要討好退休公教族群，對年金改革無疑是一大倒退。國民黨團書記長羅智強則說，停砍年金是真改革，是捍衛公教尊嚴與退休保障。

藍白所提停砍年金版本不同，國民黨版本所得替代率回溯至二〇二三年標準計算；民眾黨版本則是自二〇二五年以後，各年度所得替代率不再逐年降低。最後通過國民黨團再修正動議版本。

三讀條文明定，於修正公布前或後退休生效者，一律以二〇二三年的退休所得替代率上限認定；二〇二四年一月一日以後，逐年下降所得替代率的部分，不適用之。消費者物價指數累計成長率達正百分之五時，應依成長率調整之，或至少每四年應予檢討，但成長率為零或負數時，不予調整。

