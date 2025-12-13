北殯懷愛館爆集體收賄 女技工收押 違規放行多燒庫錢 5技工交保

台北市殯葬管理處懷愛館爆發集體收賄弊案，多名技工涉收賄或方便行事，接受請托違規為往生者多燒庫錢。（資料照）

台北市殯葬管理處懷愛館爆發集體收賄弊案，檢廉獲報查出，多名技工涉收受殯葬業者賄賂或出於方便行事，接受請托違規為往生者多燒庫錢。台北地檢署前天指揮廉政署兵分卅路展開搜索，約談胡舋之等五名技工及九家業者共十七人到案，訊後以胡女涉貪污治罪條例收賄罪，向法院聲請羈押禁見獲准；另四名技工謝翁詮、陳振源、陳政何、胡美芳各十萬元交保，胡美芳籌不出保釋金，改限制住居。

檢廉兵分30路搜索 約談17人到案

檢廉追查，有家屬希望多燒庫錢給死者，由殯葬業者居中處理，搭上懷愛館技工，送紅包給多名特定技工「放行」多燒。前天在檢察官指揮廉政署偵辦下，共約談五名技工，訊後一人聲押、四人交保，十一名業者各以三萬元至廿萬元不等金額交保，一名業者獲請回。

請繼續往下閱讀...

為往生者燒庫錢 北殯每日限20包

「燒庫錢」是一種民間信仰習俗，緣由有兩種說法，一是家屬可焚燒庫錢供死者在陰間花用，二是轉世投胎錢，向庫官所借，燒庫錢是為了繳還給庫官。各縣市政府對燒庫錢限制不一，其中北市懷愛館規定，焚燒庫錢每日每位亡者以最多廿包為限，若殯葬業者違反，依台北市殯葬管理自治條例規定，可處一萬元以上、三萬元以下罰鍰，情節重大者禁止在北殯從事營業行為。新北市立殯儀館亦規定廿包為限，火化場以一〇八包為限。

台北市殯葬管理處曾爆發多起公務員涉貪案，上至時任副處長王文秀，下至基層技工與工友，多數犯行都是向業者索賄或收受喪家紅包，個案現於台北地院審理中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法