賴與綠委便當會定調 迎戰藍白惡法 憲政首例 府院黨傾向財劃法不副署

因應在野黨頻推爭議法案造成的憲政僵局，兼任民進黨主席的總統賴清德昨邀集黨籍立委便當會，定調閣揆「不副署」或「副署後不執行」皆為合憲途徑。據了解，府院黨傾向將「財劃法」做為不副署的憲政首例。

多數立委：不副署是合憲途徑

立法院否決行政院所提財劃法覆議案，府院按規定十天內要副署並公布，最遲須於十五日拍板定案。多數立委在便當會皆認同，根據憲法第三十七條，閣揆的副署權並非憲政義務，因此不副署是合憲途徑，且在野黨有發起不信任投票倒閣的制衡機制。

民進黨政策會執行長吳思瑤表示，在修憲與憲法法庭等兩條路徑遭癱瘓下，執政黨會採取合憲作為去創造可能的憲政慣例。她強調，執政黨必須負責任善盡憲法忠誠義務，針對惡法，不管是不副署或不執行都是合憲的方式，黨團全力支持行政部門最終定奪。

鍾佳濱：盼國會回歸憲政機制

民進黨團幹事長鍾佳濱說，行政權被迫採取不副署或不執行，目的不在對抗，希望國會回歸憲政機制，在野黨讓憲法法庭恢復運作，否則就對行政權提出不信任投票。至於「反年改」修法侵害長遠公共利益，使執行機關違反憲法忠誠，因此透過拒絕副署，阻止立即公布生效，留待倒閣、解散等憲政機制啟動，以化解憲政僵局。

黨內人士評估，「財劃法」涉及行政院預算權，且影響總預算審查，衝擊民生及國家建設，因此是不副署的好議題，可擴大對社會的論述空間，且具有高度社會正當性的合憲途徑。

對於「財劃法」是否不副署？行政院發言人李慧芝回應，卓揆會做最後決定，以合憲、合法的方式處理，堅守憲政機關的責任。

