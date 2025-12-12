「百工百業純植行動遊行暨祈福靜坐」集會遊行 凱道周邊道路明交管

「百工百業純植行動遊行暨祈福靜坐」集會遊行明舉行，凱達格蘭大道等道路週六交管。（記者劉慶侯翻攝）

台北市中正區凱達格蘭大道、仁愛路一段、信義路一段等路段於12月13日（星期六）8時至22時，申准舉辦「百工百業純植行動遊行暨祈福靜坐」集會遊行活動。中正一分局屆時將進行人車交通管制。

警方表示，集會地點及遊行路線為：

一、集會地點： 12日20時起，凱達格蘭大道（中山南路至公園路）北側往西全線車道，管制車輛通行，供主辦單位搭設舞台、帳篷等硬體設備，預計至12月13日20時活動撤場結束，始開放車輛通行。

二、遊行路線（10時出發）：凱達格蘭大道集會現場（集合後往東出發）→景福門圓環內環→信義路一段北側慢車道→杭州南路→仁愛路一段南側慢車道→景福門圓環內環→凱達格蘭大道（集會後解散）。

警方表示，集會遊行活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽北市公共運輸處02-27274168（查詢網站http://www.pto.gov.taipei/）或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

