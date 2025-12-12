嘉義縣偏鄉光華國小校慶 社區千歲團四代同堂共演

嘉義縣偏鄉光華國小校慶，老幼「四代同堂」演出。（記者林宜樟攝）

嘉義縣竹崎鄉光華國民小學位處偏遠山區，學校與社區緊密結合，昨舉辦73週年暨社區聯合運動會，這場由光華社區發展協會、光華國小及光華村辦公室舉辦的盛會，不僅是學校的生日，更是凝聚地方情感、實踐社區共學文化的活動，結合偏遠山區的長者據點，長輩與曾孫「四代同堂」在校慶演出，展現「新年輕人」的活力與傳承。

光華村地處偏遠，交通不便，中華社區師資精進協會理事長黃億秀秉持教育熱忱，不畏山路遙遠帶領優秀師群進駐服務，為偏鄉教育注入活水，光華社區據點則由理事長劉佳縣賢伉儷領導，長者風雨無阻，步行或自行騎車、開車前往據點學習、運動，儘管路途崎嶇，但學習熱忱不減。

昨校慶表演，年齡60歲到90歲的「千歲團」長者，帶來優雅的「花之舞」，雖然動作稍慢、節奏略微跟不上，但專注的神情與認真的態度感動在場所有人；有長者與曾孫演出，彷彿回溯童年時光，幽默自稱是「新年輕人」，孩子也說「原來阿祖會表演，也是我的學長姐！」串起跨世代的情誼，更象徵地方長輩對學校的深厚連結與祝福。

運動會以「老、中、青」三代同樂為目標，學生帶來展現學校特色與文化傳承的「神鑼獅鼓慶光華」及活力舞蹈，大隊接力與社區賽事讓不同世代在運動場上創造難忘回憶。

光華國小校長陳彥輔表示，社區擁有「繽紛桃花源」美譽，蘊含螢火蟲、白面鼯鼠、古樹古厝及象徵地方共同努力的「麵粉公路」等豐富自然與人文資源，雖面臨少子化與偏鄉教育挑戰，但學校堅信「越需要被看見的孩子，更值得擁有最好的教育」，推動在地推動「五星四物三古」在地特色課程，結合舞獅文化、生態資源及社區產業，打造溫暖有愛的學習環境。

學童在校慶表演。（記者林宜樟攝）

「千歲團」長者帶來優雅的「花之舞」。（記者林宜樟攝）

