北東今濕涼！冷氣團明晚殺到 中部以北明顯降溫

中央氣象署指出，今天受東北季風影響，迎風面水氣增多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨明顯而持續，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、花、東地區及恆春半島也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用，新竹以南仍為多雲到晴的天氣。

今日氣溫方面，今日西半部及東北部低溫約15至18度，花、東低溫約19度，清晨局部近山區平地及沿海、空曠地區因輻射冷卻影響，溫度可能更低一些，今晨平地最低溫在南投縣中寮鄉為12.2度。至於白天高溫，預測北部、東北部及東部約21至24度，整日較濕涼，其他地區仍可達26至28度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友應注意添加衣物以免受涼。

氣象署指出，由於東北風偏強，台南至桃園、基隆北海岸、恆春半島沿海及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風發生，海邊活動請多留意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日受東北季風影響，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部位於下風處，污染物易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，局部地區短時間達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週六白天東北季風影響，北台灣天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大，晚起大陸冷氣團南下，中部以北及東北部氣溫明顯下降；新竹以北、東半部地區、恆春半島及苗栗山區為陰短暫雨的天氣，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，其他地區仍為多雲到晴。

週日至下週一大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷；週日逐漸轉乾，上半天基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島及中部以北山區仍有零星降雨機率，下半天各地逐漸轉為晴到多雲，應留意早晚輻射冷卻影響，局部空曠地區或近山區平地溫度可能更低一些。

下週二大陸冷氣團減弱，白天起各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大；各地為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週三東北季風稍增強，冷空氣強度較弱，僅使迎風面的高溫略降一些；各地大多仍為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區及大台北山區、恆春半島有零星短暫雨。

下週四東北季風稍減弱，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週五至下週六逐漸轉為偏東風，迎風面東半部地區有局部短暫雨之外，南方雲系接近也使西半部地區雲量增多，降雨機率稍提高；下下週日東北季風再增強，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 22 18 ~ 27 21 ~ 27 19 ~ 25

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

