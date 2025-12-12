12/12 各報重點新聞一覽

美國聯邦眾議院通過2026財政年度「國防授權法案」，明文授權325億元，授權資金供美軍持續協訓台灣、強化不對稱戰力。（路透檔案照）

眾院通過國防授權法案 美對台軍援325億 納國防供應鏈

美國聯邦眾議院於十日以三一二票對一一二票的壓倒性票數，表決通過參眾兩院協商版二〇二六財政年度「國防授權法案」（NDAA）。該法案將台灣納入美國國防供應鏈的核心環節，包括「台灣安全合作倡議」明文授權十億美元（約新台幣三二五億元），授權資金供美軍持續協訓台灣、強化不對稱戰力，並要求五角大廈與台灣啟動無人機聯合產製計畫，顯示美方將從單純軍售轉向與台灣進行深度技術整合與生產合作。

助理費除罪化 立委助理連署撤案 傳傅崐萁「查水表」藍助理嗆：開除我

助理費除罪化案持續延燒，發起撤案的連署人昨統計已近三百名助理連署。不過，國民黨立委助理圈卻傳出黨團總召傅崐萁正追查哪些藍委助理連署，不少連署助理害怕因此被「被離職」，也有助理嗆聲「有種開除我！」對此，傅崐萁辦公室嚴正駁斥，「子虛烏有！」完全沒有這麼一回事。

貸款仲介勾詐團 榨乾財產 至少3人受害、財損2400萬 逮20人

由男子王子維結合地政士、金主與廣告系統商組成的貸款仲介犯罪集團，涉與假投資詐騙集團合作，先將被害人存款騙光，再將被害人轉給「王男團隊」接手，誘被害人將房地產抵押後榨乾全部資產，過程中還持反詐文宣提醒被害人小心被騙。刑事警察局偵七大隊第三隊今年九、十月展開三波查緝，逮捕王男等廿人法辦；目前有三人出面報案，財損約二四〇〇萬元。

車市房市影響…今年稅收恐短徵500億 結束連4年超徵

財政部昨天公布最新稅收統計，今年前十一個月稅收三兆五八一三億元，年增百分之○點三，但占全年預算數百分之九十四點二，差距仍有二二○六億元。財政部官員說，車市、房市買氣不佳影響稅收，初步預估全年會低於預算數（短徵）三百億至五百億元。也就是說，今年稅收達標無望，這將是全國稅收近五年來首度出現短徵。

福麥5.9億炸藥標案 挨批超思翻版 藍委：還附9億開口合約

國防部近期招標五點九億元「ＲＤＸ海掃更」炸藥標案，由位於台南的福麥國際室內裝修公司得標；國民黨立委馬文君昨天指出，標案還附帶後續開口合約近九億元，總規模可達十五億元；藍營質疑，該案有如「高登小吃店買快篩」、「超思買巴西蛋」的翻版。

赴美申請電子簽 先審社群個資

美國政府研擬大幅強化入境審查，要求包括台灣在內，約40個免簽證國家的旅客，上網申請電子旅行許可（ESTA）時，強制提供過去5年的社群媒體紀錄、近10年的電子郵件紀錄。美國總統川普10日在白宮談及此事時強調，「我們要確保不讓錯誤的人，進入我們的國家。」

卓揆院會突神隱 總統邀綠委便當會

朝野政黨持續僵持，在野聯手通過《財政收支劃分法》修正案，行政院長卓榮泰卻嗆「不執行」，不僅在野氣炸，連綠營也有人批評此舉恐更快摧毀國家，卓遭內外夾擊，11日因罹患流感缺席行政院會，黨內一度傳聞「卓揆壓不住了」。賴清德總統親自出手，12日中午將邀51名民進黨籍立委便當會，討論爭議法案攻防，以及針對已通過的三讀法案是否採取「不副署、不公告」。

國會助理劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞等人昨在立法院發起朝野立委連署共同守護勞權，多位民進黨立委到場連署。（記者叢昌瑾攝）

貸款仲介勾結假投資詐團騙光被害人財產，警方查扣土地房屋貸款廣告單、貸款案件調查表、犯案用手機及被害人房屋設定抵押資料等贓證物。（記者邱俊福攝）

