    政治

    助理費除罪化 立委助理連署撤案 傳傅崐萁「查水表」藍助理嗆：開除我

    2025/12/12 05:30 記者劉宛琳／台北報導
    國會助理劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞等人昨在立法院發起朝野立委連署共同守護勞權，多位民進黨立委到場連署。（記者叢昌瑾攝）

    助理費除罪化案持續延燒，發起撤案的連署人昨統計已近三百名助理連署。不過，國民黨立委助理圈卻傳出黨團總召傅崐萁正追查哪些藍委助理連署，不少連署助理害怕因此被「被離職」，也有助理嗆聲「有種開除我！」對此，傅崐萁辦公室嚴正駁斥，「子虛烏有！」完全沒有這麼一回事。

    造成寒蟬效應 傅辦稱沒這回事

    傅崐萁「查水表」雖是傳言，但昨天已造成寒蟬效應，許多助理深怕波及到老闆和工作，希望連署名單千萬不要外洩。有助理受訪表示，他們不反對助理費除罪化，但不能影響到助理權益，這個法案明顯是自肥，如果黨團真的要繼續推，就撤案提出新的提案，不要因人設事。

    也有助理表示，「我有去簽啊，有種開除我！」如果因為連署遭到傅崐萁的壓力而被迫離職，那也只能凸顯國民黨一點長進都沒有，還活在威權時代，非常愚蠢。

    有立委表示後悔連署 有意撤簽

    據了解，助理費除罪化一事上週爆發，有些國民黨立委才注意到此事嚴重性，部份藍委助理也向立委說明修法重點，希望委員考量後再決定是否支持；也有連署委員向助理表示後悔連署，有意撤簽。助理表示，撤簽不僅是維護助理的勞權，連署名單一曝光確實對委員的形象也有傷害，如果法案真的過了，恐怕要迎來離職潮的，是這群國民黨立委。

    助理表示，很多立委當初簽署陳玉珍的修法提案是因為高層壓力，相信真正支持的立委很少，也有很多立委死硬不簽。就算不能撤案，撤簽也是一種價值的選擇，只顧黨意不顧年輕人的發聲和選票，下次一定能夠選上嗎？

