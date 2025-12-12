眾院通過國防授權法案 美對台軍援325億 納國防供應鏈

美國聯邦眾議院通過2026財政年度「國防授權法案」，明文授權325億元，授權資金供美軍持續協訓台灣、強化不對稱戰力。（路透檔案照）

美國聯邦眾議院於十日以三一二票對一一二票的壓倒性票數，表決通過參眾兩院協商版二〇二六財政年度「國防授權法案」（NDAA）。該法案將台灣納入美國國防供應鏈的核心環節，包括「台灣安全合作倡議」明文授權十億美元（約新台幣三二五億元），授權資金供美軍持續協訓台灣、強化不對稱戰力，並要求五角大廈與台灣啟動無人機聯合產製計畫，顯示美方將從單純軍售轉向與台灣進行深度技術整合與生產合作。

美軍協訓台灣 強化不對稱戰力

法案中最受矚目的「台灣安全合作倡議」授權美軍運用這筆十億美元資金，為台灣擴大涵蓋醫療物資、設備補給，並提升戰場傷亡救護能力。此外，法案納入「簡化採購以有效執行與交付」（SPEED）的精神，確保上述軍援能快速部署至印太前線。

請繼續往下閱讀...

美台合作產製無人機 對抗中國

針對中國近年頻繁以無人機騷擾周邊空域，法案要求國防部須在二〇二六年三月一日前，與台灣建立「無人系統與反無人系統聯合計畫」。這項條款意味著美台將共同開發、生產無人機與反制裝備，不僅能提升台灣國防自主能量，更將台灣業者納入美軍無人載具的供應鏈體系。

在反制灰色地帶衝突方面，法案要求制定增加美台海巡整合訓練的計畫，內容包括派遣美國海岸防衛隊訓練團隊進駐台灣，強化我國海巡單位的嚇阻能力等相關費用。此外，「國防授權法案」也夾帶「不歧視台灣法案」，力挺台灣加入國際貨幣基金（IMF）。法案後續將送交參議院表決，預料將順利過關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法