為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    眾院通過國防授權法案 美對台軍援325億 納國防供應鏈

    2025/12/12 05:30 記者方瑋立／綜合報導
    美國聯邦眾議院通過2026財政年度「國防授權法案」，明文授權325億元，授權資金供美軍持續協訓台灣、強化不對稱戰力。（路透檔案照）

    美國聯邦眾議院通過2026財政年度「國防授權法案」，明文授權325億元，授權資金供美軍持續協訓台灣、強化不對稱戰力。（路透檔案照）

    美國聯邦眾議院於十日以三一二票對一一二票的壓倒性票數，表決通過參眾兩院協商版二〇二六財政年度「國防授權法案」（NDAA）。該法案將台灣納入美國國防供應鏈的核心環節，包括「台灣安全合作倡議」明文授權十億美元（約新台幣三二五億元），授權資金供美軍持續協訓台灣、強化不對稱戰力，並要求五角大廈與台灣啟動無人機聯合產製計畫，顯示美方將從單純軍售轉向與台灣進行深度技術整合與生產合作。

    美軍協訓台灣 強化不對稱戰力

    法案中最受矚目的「台灣安全合作倡議」授權美軍運用這筆十億美元資金，為台灣擴大涵蓋醫療物資、設備補給，並提升戰場傷亡救護能力。此外，法案納入「簡化採購以有效執行與交付」（SPEED）的精神，確保上述軍援能快速部署至印太前線。

    美台合作產製無人機 對抗中國

    針對中國近年頻繁以無人機騷擾周邊空域，法案要求國防部須在二〇二六年三月一日前，與台灣建立「無人系統與反無人系統聯合計畫」。這項條款意味著美台將共同開發、生產無人機與反制裝備，不僅能提升台灣國防自主能量，更將台灣業者納入美軍無人載具的供應鏈體系。

    在反制灰色地帶衝突方面，法案要求制定增加美台海巡整合訓練的計畫，內容包括派遣美國海岸防衛隊訓練團隊進駐台灣，強化我國海巡單位的嚇阻能力等相關費用。此外，「國防授權法案」也夾帶「不歧視台灣法案」，力挺台灣加入國際貨幣基金（IMF）。法案後續將送交參議院表決，預料將順利過關。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播