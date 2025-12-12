為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    貸款仲介勾詐團 榨乾財產 至少3人受害、財損2400萬 逮20人

    2025/12/12 05:30 記者邱俊福／台北報導
    貸款仲介勾結假投資詐團騙光被害人財產，警方查扣土地房屋貸款廣告單、貸款案件調查表、犯案用手機及被害人房屋設定抵押資料等贓證物。（記者邱俊福攝）

    貸款仲介勾結假投資詐團騙光被害人財產，警方查扣土地房屋貸款廣告單、貸款案件調查表、犯案用手機及被害人房屋設定抵押資料等贓證物。（記者邱俊福攝）

    由男子王子維結合地政士、金主與廣告系統商組成的貸款仲介犯罪集團，涉與假投資詐騙集團合作，先將被害人存款騙光，再將被害人轉給「王男團隊」接手，誘被害人將房地產抵押後榨乾全部資產，過程中還持反詐文宣提醒被害人小心被騙。刑事警察局偵七大隊第三隊今年九、十月展開三波查緝，逮捕王男等廿人法辦；目前有三人出面報案，財損約二四〇〇萬元。

    但警方清查詐團製作的假證券APP資料時，赫然發現與王男犯罪團隊合作的一個詐團，去年至今已詐走八十五名民眾四億多元，受害最慘的一名女會計師財損高達四六〇〇萬元，此部分持續擴大追查中。

    假投資詐團 騙光被害人存款

    轉給王男團隊 抵押房產吸血

    警方調查，假投資詐團投放臉書網路廣告，假冒投資名人「謝士英老師」贈書活動及土地設定抵押貸款等訊息，吸引民眾點擊加入投顧助理LINE帳號，導入詐團創立的假投資LINE群組，群組內成員以佯稱獲利豐厚、消息準確等話術誘騙被害人加碼投資，待被害人欲取回投資獲利時，詐團則以各種理由推託並要求投入更多資金才能贖回本利。

    隨後，詐團將存款被騙光的被害人轉給廿四歲王男成立的貸款仲介公司，由配合的陳姓女土地代書及黃姓金主，協助被害人將所有房地產進行設定抵押借貸，再派出面交車手收取借貸的款項。

    王男等人犯案時，還刻意向被害人宣導反詐資訊，同時收取高額的仲介費、代辦費與介紹費等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播