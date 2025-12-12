貸款仲介勾詐團 榨乾財產 至少3人受害、財損2400萬 逮20人

貸款仲介勾結假投資詐團騙光被害人財產，警方查扣土地房屋貸款廣告單、貸款案件調查表、犯案用手機及被害人房屋設定抵押資料等贓證物。（記者邱俊福攝）

由男子王子維結合地政士、金主與廣告系統商組成的貸款仲介犯罪集團，涉與假投資詐騙集團合作，先將被害人存款騙光，再將被害人轉給「王男團隊」接手，誘被害人將房地產抵押後榨乾全部資產，過程中還持反詐文宣提醒被害人小心被騙。刑事警察局偵七大隊第三隊今年九、十月展開三波查緝，逮捕王男等廿人法辦；目前有三人出面報案，財損約二四〇〇萬元。

但警方清查詐團製作的假證券APP資料時，赫然發現與王男犯罪團隊合作的一個詐團，去年至今已詐走八十五名民眾四億多元，受害最慘的一名女會計師財損高達四六〇〇萬元，此部分持續擴大追查中。

假投資詐團 騙光被害人存款

轉給王男團隊 抵押房產吸血

警方調查，假投資詐團投放臉書網路廣告，假冒投資名人「謝士英老師」贈書活動及土地設定抵押貸款等訊息，吸引民眾點擊加入投顧助理LINE帳號，導入詐團創立的假投資LINE群組，群組內成員以佯稱獲利豐厚、消息準確等話術誘騙被害人加碼投資，待被害人欲取回投資獲利時，詐團則以各種理由推託並要求投入更多資金才能贖回本利。

隨後，詐團將存款被騙光的被害人轉給廿四歲王男成立的貸款仲介公司，由配合的陳姓女土地代書及黃姓金主，協助被害人將所有房地產進行設定抵押借貸，再派出面交車手收取借貸的款項。

王男等人犯案時，還刻意向被害人宣導反詐資訊，同時收取高額的仲介費、代辦費與介紹費等。

