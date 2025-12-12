大肚倉儲大火奪9命／趕工4大錯 起訴3公司14人

台中大肚全聯倉儲去年12月發生嚴重火警奪走9命。（資料照）

台中市大肚區全聯倉儲去年底發生大火釀成九死八傷慘案，台中地檢署歷經近一年偵查後，查出有四大項離譜的人為疏失造成這場悲劇，昨天將全聯、互益營造、台灣新菱共三間公司法人，與十四名現場主管、監工、工程人員及包商，依過失致死等罪起訴。

４樓星火墜地下室

引燃保麗龍PS板釀災

去年十二月十九日該倉儲生鮮二廠施工期間，工人在四樓進行氧乙炔切割鋼構樓板，火花從地板孔隙掉落地下一樓，引燃大量堆放的保麗龍PS板，使火勢沿管道井急速竄升，濃煙短時間內吞噬施工區域，多名工人逃生不及。

檢警追查發現，全聯將工程分包給互益營造、新菱公司及其他機電、空調廠商，多名監工及負責人員均明知地下一樓堆置大量易燃PS板，且施工環境開孔眾多、火花可能落入，但各單位皆未落實申請、未設置防火毯，也未確實告知工班危險，且安全巡查人員明知防護不足亦未制止，導致火花落入後迅速引燃，可燃物累積使火勢全面失控。

事發後，檢方陸續通知空調、營造、機電、配管等公司相關人員到案，包括現場技師、監工、工人與主管，多份證詞、施工配置圖與調查報告比對後，認定工安措施失當、監督制度失靈，尤其，新菱公司藍姓工地主任與陳姓監工更被認定責任重大。

工地主任與監工

責任重大求重刑

檢方查出，藍男明知地下室鋪設易燃物且即將灌漿，仍為趕工容許下屬違規動火；陳男未申請動火許可、未指示工人正確防火，事後還在偵查中否認監火，甚至推卸責任，認為二人身負工安重責卻輕忽漠視，致釀本案九名被害人死亡，造成被害人家屬無可彌補的傷痛，惡性重大且犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

