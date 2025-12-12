明知鋪滿易燃PS板 管理階層放任動火

台中大肚全聯倉儲去年12月發生嚴重火警奪走9命。（資料照）

台中地檢署以近一年時間，詳查台中市大肚區全聯倉儲大火重大死傷事故，查明這場被形容為「職安史上最悽烈的工地大火」出事真相，竟然是由多個連環錯誤，層層失守堆疊而成，尤其有工人證稱：「根本不知底下鋪滿易燃的PS板，若知道就不接了。」倖存的工人們，事後得知他們竟是在極易致命的環境中「玩命」工作，莫不嚇出一身冷汗。

工人：若知有易燃物就不接了

全聯公司編制的「工程科技部」負責統籌旗下生鮮倉儲廠、門市新建、維運工程，為擴建「大肚生鮮二廠」，將營造、冷凍設備等工程發包給互益公司、新菱公司等廠商，由工程科技部負責本案工程協調與管理，互益指派靳姓副理為工地主任，新菱則指派藍姓副理為現場負責人。

檢方查出，第一個致命錯誤是管理階層明知危險仍放任動火，工程地下一樓鋪設大量易燃PS板，上方樓層管道間出現直通地下室縫隙，相當於替火星開了一條「高速通道」，全聯工程科技部與承攬廠商皆在工務會議中得知此狀況，仍未禁止該區域使用明火。

第二個錯誤是靳姓工地負責人，未掌握新菱趕工內容，未要求新菱等待PS板灌漿後才可用火，導致新菱為趕工，由陳姓監工即主任工程師在未申請動火許可下，指示下包商紋禕公司許姓負責人派陳姓、黃姓工人在管道間使用氧乙炔切割樓板，且明知下方是容易燃燒的PS板，卻未告知工人任何危險資訊。

第三個錯誤是工人切割時，本應使用防火毯隔絕火星，但現場唯一的防護，竟是新菱工程師隨手撿來的矽酸鈣板與木板拼湊而成；更令人扼腕的是，安衛巡檢人員雖發現工人未依規作業，卻未要求立即停工，錯失最後補救機會，四至五小時切割作業中導致板材悶燒、火星點燃PS板釀成重大傷亡。

