有煩惱只跟AI說？ 日學者：耶魯情緒溫度計可提升情緒辨識度

國教院舉辦「社會情緒學習國際論壇」，邀國內外學者及教師交流。（圖由國教院提供）

生成式AI時代，有些人有煩惱時只跟AI說？日本法政大學教授渡邊彌生今（10）日在國教院舉辦論壇中，以「AI世代的情緒理解與跨文化適應」為題演講，探討生成式AI與VUCA（難預測、不確定、複雜且模糊）時代中，學生情緒識讀面臨的挑戰，他表示，因為跟AI討論很方便，有些孩子變得不再找人討論，對AI給的回答多全盤接受，但虛假影片或惡意訊息等道德問題層出不窮，線上互動也減弱了非語言訊息，使情緒判讀更具難度，建議透過Yale Mood Meter（耶魯大學情緒溫度計）等工具，協助學生提升情緒辨識的精準度。

渡邊彌生並分享日本奈良縣葛城經營的諮商系統，利用AI分析學生在平板上寫的日記，AI會及早發現學生的憂慮與煩惱，發訊息請學生參加諮商，以提供資源給學生，來自學生的諮商計1萬多件，他也介紹日本一款利用AI技術幫助兒童培養情緒素養的APP。

而Yale Mood Meter（耶魯大學情緒溫度計）是一個視覺工具，由耶魯大學情緒智力中心主任Marc Brackett及其團隊開發，將情緒繪製在一個四象限網格中，幫助人們識別、理解和管理自己的情緒，從而提升情緒智商（EQ）。

國家教育研究院舉辦「2025年社會情緒學習國際論壇暨成果發表會」，國教院長林從一表示，AI與SEL（社會情緒學習）看似相對概念，但SEL素養與AI素養兩者可相輔相成，成為現代公民應對未來多變時代的必備能力，今（2025）年2月教育部頒布「社會情緒學習中長程計畫」，國教院即設立「社會情緒學習研究室」，積極推動多項研究與發展工作，旨在建構具在地脈絡之SEL課程與教學支持體系，促進情緒教育於校園扎根。

此外，新加坡南洋理工大學博士Betsy Ng以「跨文化SEL與學習動機建構」為題，從跨文化觀點解析SEL5大核心能力，並介紹小學同儕支持計畫研究成果，同儕介入與SEL能力養成具相輔相成效果，對學習動機與人際互動均具正向影響。

國教院研究團隊也發表社會情緒學習本土概念精煉、專屬台灣孩子SEL量表，以及學校領導人實務案例與種子教師培訓教材等面向的具體研究成果。

