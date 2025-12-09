登山意外頻傳 高雄強化山域救援 五大提醒入山安全

消防局攜手旗山救護義消分隊加強山域事故救援訓練。（市府提供）

登山意外頻傳，高雄市消防局強化山域事故救援能力，攜手義消擴大加強山域事故救援訓練，精進救災技能；五大提醒民眾行程告知、通訊準備、裝備齊全、天候評估、結伴同行，才能入山安全。

高雄知名登山路線包括柴山、旗尾山等，每年均有迷途與受傷案件，近日也接獲民眾於茂林區萬山多納溫泉地區失聯2日緊急報案，所幸虛驚一場。

消防局攜手旗山救護義消分隊在旗尾山舉行山域事故救援訓練，課程聚焦於地形辨認、患者處置與固定、搬運技術及緊急救護流程，以便能於事故發生時，迅速且安全執行任務，提升救援人員在艱困環境中操作技巧。

訓練模擬登山步道常見受傷、力竭及急病情境，義消人員透過捲筒式擔架搬運、簡易固定點架設、繩索運用及獨輪擔架演練，完整進行山域救援流程，除了落實基本技能，更強調團隊合作與現場風險判斷，確保事故發生時能迅速定位投入救援。

消防局指出，入山安全五大提醒，出發前務必將目的地、路線、預計返回時間告知家人或友人；攜帶充足電量的手機、行動電源，並了解山區訊號盲區位置；準備合適裝備，如保暖衣物、照明工具、急救用品；注意天氣預報，避免在惡劣天候下入山；避免單獨入山，同行可互相照應，遇緊急狀況更易求援。

