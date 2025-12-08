為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    霸氣！彰基醫院年終音樂節不只看「告五人」 3天歌手名單曝光！

    2025/12/08 20:20 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化基督教醫院是醫學中心，首度開辦彰基醫護音樂節，3天演出名單曝光了。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化基督教醫院是醫學中心，首度開辦彰基醫護音樂節，3天演出名單曝光了。（記者劉曉欣翻攝）

    彰化基督教醫院首次舉辦連續3天的「Healing Harmony 彰基醫護音樂節」，卡司提前在社群平台Threads搶先曝光！「告五人」確定打頭陣，安排在12月23日開唱，董事長樂團與大支，則是各安排2場演出，許多粉絲關切大喊「已羨慕」！

    雖然彰基今年要開辦音樂節，計畫邀請歌手團體早在網路被公布，但各界最關心的還是各場登場的名單，因為，許多醫護人員已經磨拳擦掌準備調班，不少民眾也都在打聽，到底有沒有機會進去彰基聽歌手演唱，還是可以開放戶外轉播，讓粉絲過過癮。

    彰基醫護音樂節今年排定12月23日、24日與26日這3天登場，時間晚上6點半到8點半。23日晚間演出有：告五人、宇宙人、鍾綺、Tizzy Bac與大支。24日演出有：董事長樂團、TRASH、拍謝少年、麋先生；26日演出有；大支、拍謝少年、陳芳語、鼓鼓呂思緯、董事長樂團。

    彰基日前低調證實要開辦醫護音樂節，卡司名單等簽約、經紀公司確認就會對外公布。

    彰化基督教醫院是醫學中心，今年首度舉辦醫護音樂節。（資料照）

    彰化基督教醫院是醫學中心，今年首度舉辦醫護音樂節。（資料照）

