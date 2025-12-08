花蓮近海地震！馬太鞍溪堰塞湖監測數值無異狀 明早空拍確認

12月8日19:24花蓮縣近海規模5.7地震，花蓮縣境內鹽寮、水璉、花蓮市、銅門、西林、光復、太魯閣、西寶、石梯坪最大震度達4級。（氣象署）

花蓮縣近海今天晚上19時24分發生芮氏規模5.7有感地震，最大震度在花蓮縣鹽寮、花蓮市及南投縣奧萬大達4級。位於馬太鞍溪上游的堰塞湖，依據農業部林業及自然保育署國有林防災應變及堰塞湖監測系統顯示，數值無明顯異常。林保署花蓮分署指出，光復震度達到4級，明早將視天氣狀況，至堰塞湖上方空拍確認狀況。

根據中央氣象署資料顯示，今天晚上19時24分在花蓮縣近海發生芮氏規模5.7地震，地震深度為24.5公里，震央位於花蓮縣政府南方15.9公里。各地測得最大震度花蓮縣及南投縣4級，台中市、台東縣、宜蘭縣、彰化縣、雲林縣3級。

花蓮縣消防局指出，本（12）日19時24分許在花蓮縣政府南方15.9公里，位於花蓮近海，發生芮氏5.7地震，深度24.5公里，本轄最大震度4級，花蓮市、鹽寮、銅門、西林、光復、太魯閣、西寶、石梯坪4級，119派遣台均尚未接獲民眾報案地震救助案件，將持續掌握狀況，並適時回報。

公路局東區養護工程分局今晚指出，轄管花蓮縣境內省道，道路、橋梁、隧道無災情，交通亦維持正常通行中。公路局籲請用路民眾，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並隨時注意公路設立之公路資訊看板（CMS）之最新交通管制、防災資訊。

