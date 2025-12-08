從家族負債上億到打造醫美王國 王正坤驚奇歷程激勵創業者

台南皮膚科醫師王正坤分享，他從家族負債上億元困境到逆轉打造醫美王國的驚奇故事。（王正坤診所集團提供）

台北醫學大學近日舉行「TMU 2025北醫校友創新論壇」，邀請台北醫學大學校友、藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師專題演講他從人生逆境、家族負債上億元，到在國內打造醫美王國的歷程，與會者共同見證北醫人的創新精神與跨界力量。

王正坤以「責任與重生」開場、真誠分享他的人生逆境，他說，1992年從台北醫學大學醫學系畢業後，遭逢父親從商失敗、負債高達1億元，全家陷入債務危機，連住家都被法院查封拍賣。因為負債累累，他有10年時間都不敢跟同學、朋友聯絡。

他回憶說：「那時候我立志用醫師的雙手，重建家人的希望。責任，是我人生的燃料」，這段艱難的經歷成為他創業的起點，也奠定了其「專業、倫理與堅持」的核心價值，這是從債務壓力到重生之路，以責任為燃料啟動人生轉折。

北醫精神薰陶創業基因，深刻影響王正坤，王在北醫求學期間擔任杏青康輔社會服務團團長、綠十字醫療服務隊隊長與醫學系班代，深受校風薰陶。畢業後進入成大醫院皮膚科，於1994年在成大醫院成立「醫學美容門診」，開啟台灣醫學美容的先河。這段經歷成為日後藝群醫學美容集團誕生的前奏。

1997年王正坤出版《駐顏防老有妙方》台灣第1本醫學美容雷射與注射除皺衛教書，同年創立藝群醫學美容集團，迄今藝群已拓展到全台21家醫美診所與1家Dr.藝群保養品公司，累積服務逾100萬位患者、就診人次突破500萬。

王正坤多年來推動「知情同意書」制度，提升醫療品質與病人安全。他擔任全國醫用雷射光電學會理事長期間，培訓數千名醫師，他說：「醫師的使命不只是治療，更是教育與傳承」，在藝群內部，他親自設立教育訓練體系與臨床傳承制度，確保每位醫師都能以專業、安全、倫理為核心，持續精進臨床技術。

