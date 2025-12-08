為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北發布全國首本《AI走進教室》完整收錄26堂AI課程

    2025/12/08 12:21 記者賴筱桐／新北報導
    時任鶯歌工商教師的亞東科技大學教授林木盛分享書法課程與 AI結合的成果。（記者賴筱桐攝）

    時任鶯歌工商教師的亞東科技大學教授林木盛分享書法課程與 AI結合的成果。（記者賴筱桐攝）

    新北市今天（8日）舉辦「AI課程實踐發表會」，發布全國第1本《AI走進教室：2021-2025新北市AI課程實踐行動研究彙編》，完整收錄26篇來自不同專業群科的AI課程，透過教師、產業與大學共同設計，打造最貼近現場、由下而上的AI教學創新模式，展現新北2021年起推動AI融入技職教育的成果。

    教育局長張明文表示，本次發表的彙編是新北教育「All in AI」的起點，由跨技職群科教師共同蒐集案例與教案，以「自發×行動×課程×創新」4大面向，產出具實務性的AI課程工具。

    張明文強調，AI不只是趨勢，更是學生未來必備的學習能力，新北期待成為全國最會把AI放進教室的城市，明年將擴大培育AI種子教師與跨校社群，讓AI素養成為新北學生的共同語言。

    泰山高中老師呂昇翰將AI原理導入電子丙級檢定實作，協助學生以AI判讀作品瑕疵，大幅降低過去由老師逐件檢查的工作量，學生也能隨時修正作品、安心練習，達到「教學減量、學習減壓」。讓學生知道AI如何運作，就能從害怕轉為好奇、從好奇走向創作。

    亞東科技大學教授林木盛表示，在鶯歌工商任教期間，以生成式AI結合書法藝術的跨域課程，AI提供學生個別化鷹架，降低教師備課壓力，讓老師從知識傳遞者轉型為學習設計者，提升跨領域教學效能。

    現場參與示範的泰山高中電子科2年級學生葛子翔說，原本覺得AI「遙不可及」，但透過實作與即時模型操作，反而更容易理解專業概念，未來技能檢定也能運用AI輔助，讓他更有信心應對考照挑戰。

    泰山高中電子科2年級學生葛子翔分享AI輔助學習的成果。（記者賴筱桐攝）

    泰山高中電子科2年級學生葛子翔分享AI輔助學習的成果。（記者賴筱桐攝）

    新北市發布全國第一本《AI走進教室：2021-2025新北市AI課程實踐行動研究彙編》，完整收錄26篇來自不同專業群科的AI課程。（記者賴筱桐攝）

    新北市發布全國第一本《AI走進教室：2021-2025新北市AI課程實踐行動研究彙編》，完整收錄26篇來自不同專業群科的AI課程。（記者賴筱桐攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播