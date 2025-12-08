航空城人口增長 桃市大園航科國小新建校舍動土

桃園市政府今天舉行大園區航科國小動土典禮。（桃園市政府新建工程處提供）

桃園市政府今（8）日舉行大園區航科國民小學新建校舍工程（第一期）」開工動土典禮，由市長張善政主持動土典禮，象徵工程啟動及市府對教育建設的重視，將興建地上3層及地下1層之校舍大樓，打造一個優質、安全且友善的學習環境。

隨著航空城計畫推動及產業蓬勃發展，大園地區人口持續成長，學齡兒童的就學需求逐年攀升。為滿足地方教育需求並提前因應人口變化，桃園市府推動新設航科國小計畫，投入總經費約8.26億元，推動「桃園市大園區航科國民小學新建校舍工程（第一期）」，規劃設置國小部與幼兒園。市府表示，新校區的設置及興建可完善在地教育資源配置、有效紓解周邊學校就學壓力，為學童打造更優質、安全的學習環境，促進桃園市基礎教育的均衡發展。

航科國小基地位於大園區客運二段文小用地，總面積約2萬5783平方公尺，校舍規模為地下1層、地上3層，規劃小學部教室37間、幼兒園教室6間，並配置12間行政辦公室、提供54席汽車與40席機車停車位；戶外空間包含操場、球場、遊戲區及滯洪池等多元設施，同時配置生態景觀池、複層植栽及雨水循環系統等，營造貼近自然的學習場域，以及有助學童身心發展的永續學習環境，打造航科國小成為融合教育與環境永續的典範校園，工程預計2027年底竣工，117學年度招生。

航科國民小學校舍以「永續發展」為核心理念，導入綠建築，強調自然採光、通風與節能設計，以降低環境負荷。建材選用低碳、無毒且健康的材質，兼顧師生的安全與舒適，校園規劃生態景觀池、多層次植栽與雨水循環系統，營造兼具身心成長與永續教育的友善學習場域。校園入口處設置雨遮，為學生與家長提供安全舒適的接送空間；幼兒園獨立規劃專屬出入口與活動區域，營造安心、友善的幼兒成長環境。

市長張善政主持動土典禮，會中與表演團體互動。（桃園市政府新建工程處提供）

航科國小模擬圖。（桃園市政府新建工程處提供）

航科國小模擬圖。（桃園市政府新建工程處提供）

