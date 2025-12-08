為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄元旦升旗 將發放5千張特製版一卡通

    2025/12/08 12:26 記者葛祐豪／高雄報導
    以丙午馬年與「躍動高雄，智慧共榮」為主題設計的特製版「一卡通」。（圖由高雄市議會提供）

    為迎接115年到來，高雄市議會今（8日）宣布再度攜手市府，明年1月1日齊聚文化中心廣場舉行元旦升旗活動，將限量發放5000張，以丙午馬年與「躍動高雄，智慧共榮」為主題設計的特製版「一卡通」。

    高雄市議會自101年起，已連續15年舉行元旦升旗典禮，和市民共同迎接新年到來；議長康裕成表示，在府會齊心努力下，高雄正加速成為智慧與永續之都，為迎向115年，元旦升旗主題定調為「躍動高雄，智慧共榮」，邀請市民齊聚文化中心廣場，一起迎接嶄新的一年。

    115年元旦升旗典禮，援例將在文化中心圓形廣場舉行，由高雄女中樂儀隊帶頭揭開序幕，備受市民喜愛的國軍娃娃，將帶來活力演出，海軍陸戰隊樂儀隊也將延續傳統，上演精彩操槍絕技，展現國軍英勇戰力。

    高雄市議會表示，元旦升旗活動將限量發放5000張，以丙午馬年與「躍動高雄，智慧共榮」為主題設計的特製版「一卡通」，一匹彩繪馬伴隨代表希望的小鳥，飛越過高雄的著名地標，象徵帶來智慧與多彩的未來，歡迎市民踴躍參加升旗活動、索取限量一卡通。

    一卡通號碼牌預計於明年1月1日上午6時起發放，發完為止，並以文化中心卡啡那文化探索館為排隊起點，升旗活動禮成後，兌換至上午10時。議會提醒，元旦升旗活動當天，將實施交通管制，請市民多利用大眾捷運前往文化中心。

