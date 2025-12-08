為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中22年義警執勤突倒下不治 兒悲泣「在我心中您就是英雄」

    2025/12/08 12:52 記者陳建志／台中報導
    台中杜姓義警，昨晚執行廟會交通疏導勤務時突倒下，民眾發現進行搶救，送醫仍不治。（民眾提供）

    台中杜姓義警，昨晚執行廟會交通疏導勤務時突倒下，民眾發現進行搶救，送醫仍不治。（民眾提供）

    台中1名57歲杜姓義警，昨晚7點多在中區台灣大道一段和中華路交叉路口，執行廟會路口交通疏導勤務時，突然不支倒地，當場失去呼吸心跳，雖緊急送醫仍不治，今天相驗判定死因是心血管疾病造成心肺衰竭，兒子難過在臉書發文表示，我覺得我的爸爸很偉大，在我心中您就是英雄，臨終前還在中華路與台灣大道指揮交通，爸爸您的任務結束了安心的去做小天使吧！

    這名杜姓義警昨晚7點41分左右，在台灣大道一段和中華路交叉路口執勤，卻突然昏倒，民眾看到趕緊通報警消，路過騎士發現也停下協助救援，台中市消防局救護人員獲報迅速趕至，發現杜男已經沒有呼吸心跳，雖立即送醫搶救仍在昨晚9點多宣告不治。

    台中市第一分局表示，杜姓義警擔任義警已經有22年，平時擔任司機，但熱心公益，每個月有4小時擔任交通疏導勤務或陪同員警出勤，昨晚是協助廟會活動的交通疏導，卻不幸發生這樣的事情，將會全力協助家屬處理後事。

    今天上午檢察官進行相驗，杜男的兒子、女兒等家人都到場，杜男的兒子表示，爸爸擔任義警已經22年，也幫忙帶童軍活動，當初因為奶奶罹患癌症，爸爸希望多做些公益事項，希望能將正能量回報到奶奶身上，對於爸爸猝逝感到不捨。

    杜男的兒子並在臉書發文表示，感謝您為了社會付出了一點微薄之力，我和妹妹從未讓您擔心過也很獨立，有一次警察局寄來公文您還緊張的問我你是犯了什麼事，我跟您解釋其實只是撿到錢包送去警局而已，您說不愧是我兒子，跟我一樣。

    我也想跟您一樣默默行善，我們一起把這些善念傳下去，您的付出與努力我真的覺得我的爸爸很偉大，在我心中您就是一位英雄，臨終前還在中華路與台灣大道指揮交通，爸爸您的任務結束了安心的去做小天使吧！剩下的交給我和妹妹來處理，妹妹我會顧好的請您放心，爸爸我永遠愛您！謝謝您為了這個家付出那麼多。

