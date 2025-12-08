為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    保時捷車主武嶺放煙火鏡頭君全錄 當場被逮到開罰

    2025/12/08 12:42 記者陳鳳麗／南投報導
    保時捷車主武嶺亭下方放煙火，鏡頭君全程記錄，畫面清晰還有聲光效果。（民眾提供）

    保時捷車主武嶺亭下方放煙火，鏡頭君全程記錄，畫面清晰還有聲光效果。（民眾提供）

    又有人合歡山武嶺亭放煙火！保時捷車主拉風施放，遊客爭相拍影片，也有人向警方、太管處通報，第九大隊員警也找到保時捷車主開罰，太管處表示，依法處3000元罰鍰，網友一片撻伐，有人稱「猴子不怕啦！」、也有建議「罰30萬才會怕！」、「罰車主掃廁所抓到交替才能下山」。

    開保時捷名車的男性駕駛，今天清晨6點多車子停在武嶺亭下方路邊，不久在武嶺亭打卡拍照的遊客，就聽到煙火施放的聲音，並有金色火光往上衝，遊客們有人被嚇到，有人則火速拿手機拍影片，而在武嶺亭放煙火的過程，全部被武嶺亭的鏡頭君拍下，過程清晰連聲光效果也完整收錄。

    這部拉風的保時捷汽車還在停車場，保七總隊第九大隊的警車獲報就抵達，簡單詢問後開單告發。太管處合歡管理站張淑貞表示，保七第九大隊很快就找到行為人，依國家公園法規定處以3000元罰鍰，呼籲遊客千萬不要以身試法。

    網友罵聲連連，擔心萬一不慎火燒山責任誰負，也指3000元罰鍰根本起不來作用，要罰30萬元才會怕。

    保七第九大隊趕到，對保時捷車主告發。（民眾提供）

    保七第九大隊趕到，對保時捷車主告發。（民眾提供）

    保時捷後車廂內的煙火。（民眾提供）

    保時捷後車廂內的煙火。（民眾提供）

    煙火施放後的碎紙片。（民眾提供）

    煙火施放後的碎紙片。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播