    首頁 > 生活

    桃市推動「校園隨袋徵收政策」 學生怨：衛生組變垃圾組

    2025/12/06 12:14 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府推動「校園隨袋徵收政策」，學生PO出垃圾袋照片抱怨。（擷取自網路）

    桃園市政府12月1日起推動「校園隨袋徵收政策」，讓學校試行專用垃圾袋，內壢高中學生們在網路PO文抱怨「每天都在壓縮打包全校垃圾，衛生組正式變成垃圾組」；市府環保局長顏己喨說，隨袋徵收目前仍處壓力測試階段，將持續蒐集意見並依執行狀況調整，已與各校成立群組、設置諮詢專線（0800-000-982）提供執行指引，盼讓學校在試辦階段能隨時得到協助。

    學生的抱怨PO文，引來更多不滿，或留言「每天都覺得自己身上有垃圾味」、或留言「每天都在吼班上小孩：這個要攤平回收！洗乾淨，不然會被罵」；但也有學生指出「確實作好資源回收可以減少很多垃圾，但的確會有一段陣痛期」、「建議桃園市政府統一採購垃圾壓縮機給各校使用」，甚至分享「新北市民表示已習慣，垃圾完全分類，垃圾真的少很多」。

    教育局長劉仲成指出，垃圾費隨袋徵收是正確的政策，希望學校可以全力配合，若有任何執行面的問題，市府都會共同協助解決。

    市府5日已在內壢、桃園高中舉行「校園隨袋徵收政策說明會」，副市長蘇俊賓強調，校園是城市垃圾減量與資源循環教育的核心場域，推動校園隨袋徵收政策，是為了在校園端建立「垃圾減量」的生活行為，再由學生自然地將觀念帶回家庭，形成更大規模的永續效應。

    桃園市副市長蘇俊賓（中）主持「校園隨袋徵收政策說明會」。（桃園市政府提供）

    「校園隨袋徵收政策說明會」吸引許多學生參加。（桃園市政府提供）

