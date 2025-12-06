為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    週末多地空品良好至普通 高屏明為橘燈

    2025/12/06 12:09 記者黃宜靜／台北報導
    環境部表示，今（6日）東北季風減弱，各地週末空品良好至普通。（圖擷取自空氣品質監測網）

    今（6日）東北季風減弱，環境部表示，各地週末空品良好至普通，但明日因中南部地區位於下風處，污染物易累積，因此高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，依據上午10點的監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    至於明日空品為何，環境部表示，7日東北季風稍減弱，吹偏東風，但中南部位於下風處，污染物仍易累積，因此預估宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊，查詢最新空氣品質變化，加強自身防護。

    環境部表示，各地週末空品良好至普通，但明日因中南部地區位於下風處，污染物易累積，因此高屏空品區為「橘色提醒」等級。（圖擷取自空氣品質監測網）

