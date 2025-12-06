女兒疑遭校園霸凌出現癲癇 柚子醫師痛訴：會讓壞人受懲罰

柚子醫師3日發文透露女兒在校園遭到不當傷害，導致「下肢無力走路，癲癇發作」，懷疑脊椎受傷。（圖取自臉書）

校園霸凌事件時有耳聞，在網路有許多粉絲追蹤的柚子醫師，發文透露他的女兒在校園遭到不當傷害，導致女兒「下肢無力走路，癲癇發作」，懷疑脊椎受傷，他為此痛心表示「看到孩子受苦我是多麼的心痛」、「爸爸媽媽會讓所有的壞人受到應得的處罰」，並透露目前已經向警方報案，案件也正進入司法程序。

11月底柚子醫師突發文透露，近期的門診將由其他醫師代診，「抱歉臨時有急事，有機會一定會跟大家說說這件事。看到孩子受苦我是多麼的心痛，壞人一定會得到應得的處罰」。

本週三柚子醫師則再度發文PO出某醫院「磁振中心」的照片，並指就讀國中的女兒出現下肢無力走路，癲癇發作等症狀，他表示因懷疑脊椎受傷，在做了電腦斷層之後也安排核磁共振，他在文中也強調，「爸爸媽媽會讓所有的壞人受到應得的處罰！」

今日上午柚子醫師發出聲明稿，他除了感謝外界關心，也表示女兒是在11月26日在校園遭到不當傷害，在11月27日上午他與妻子也帶著女兒到派出所報案，目前因一切已經進入司法程序，詳細細節目前無法對外公開說明，靜待司法調查。

柚子醫師今日上午發出聲明稿，感謝外界關心。（圖取自臉書）

