南藝大USR《重返與扎根南瀛地區影像行動計畫》成果展 跨5區展出

「官田誌造」小動畫課程，國中生影像教育。（南藝大提供）

國立台南藝術大學參與教育部USR計畫（大學社會責任實踐計畫），推出「重返與扎根─南瀛地區影像行動計畫」，以東山、玉井、七股、北門、官田5大區域為核心，從影像教育、社區培力到影像維護保存，形塑出南瀛地區一條跨世代的影像行動路徑，記錄地方文史、產業等，計畫成果展今天、明天兩天在音像學院展出。

「重返與扎根─南瀛地區影像行動計畫」有5個子計畫，包括在官田區推出「官田誌造」：結合影像讀書會、動畫課程與暑期影像營，建構國中端的影像素養教育；「玉井映紀」：在玉井淺山故事館展開影像培力課程，記錄廟宇、派出所與芒果、香草等產業，呈現豐富的人文故事與家族記憶；「北門鹽究」：與北門社大合作進行影像維護與鹽分地帶田調，記錄沿海聚落的文化與產業地景。

「南瀛時光」：在佳里進行影像踏查與家庭錄影帶搶救，保存在地影像記憶與生活史，也在官田國中舉辦「碳精棒膠卷電影戶外放映」，帶領學員與觀眾重新回看膠卷電影的文化意涵與重要性；「篤加影像營」：以行動照相館與老照片為主軸，讓七股區國小學童以影像重新認識家鄉，並實際與地方耆老、長者互動，促進跨世代的交流。

南藝大並與神腦科技文教基金會合作，引導研究生走入田野，重訪東山175休閒農業區、踏查井井玉左線等，深化地方理解，提出對地方產業發展的建議。

南藝大校長邱上嘉指出，「重返與扎根─南瀛地區影像行動計畫」以官田為核心，向東延伸至玉井、東山淺山一帶，向西至將軍、七股、佳里與北門，並由教務長蔡慶同、謝侑恩、林巧芳等紀錄學、社會學、影像維護保存及動畫創作領域的老師們帶領研究生完成人才培育、地方連結的工作。

「篤加影像營」由七股篤加國小學生分享影像學習成果。（南藝大提供）

「南瀛時光」搶救家庭錄影帶工作坊。（南藝大提供）

糖鐵玉左線踏查。（南藝大提供）

