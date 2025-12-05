為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    離譜!國中導師加給拖欠1年 屏教職工會發聲縣府回應了

    2025/12/05 18:06 記者葉永騫／屏東報導
    國中教師導師費加給僅給2000元，少了1000元。（屏教職工會提供）

    屏東縣教師職業工會接獲屏東縣某國中導師反映，該校長達一年未依規定發放導師加給，教育部明訂的導師加給3000元卻少給1000元，校長更開校務會議決定導師加給1000元慢點發，拖欠一年，已嚴重侵害教師權益，屏東縣教育處說明，已經以縣款代墊發放。

    屏教職副理事長林蕙蓉指出，導師工作負荷沉重，但該校導師加給延宕一年，到現在12月仍未發給，這是對專業最大的侮辱，導師加給1000元由中央補助，屏東縣政府也發函給學校應該先代墊款項，但到12月仍未發給，難道要等到跨年才給嗎？屏教職強烈要求屏東縣政府教育處應限期查明該校責任，立即補足導師加給差額。

    屏東縣教師職業工會呼籲，縣長周春米應重視學校發放代課教師鐘點費、導師加給等的期程，延遲發放等類似問題並非個案，不應該因為經費來源不同，而強迫最基層的教師承受延遲薪給。

    屏東縣教育處說明，導師費因為上級補助的費用核撥較慢，縣府只能先執款先給國小導師，國中慢一些發放，在屏教職工會反應後，已經以縣款代墊核發。

