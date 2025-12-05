為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    瑪利亞「清潔高手」全是身心障礙青年 過年訂單排到滿

    2025/12/05 17:59 記者蔡淑媛／台中報導
    瑪利亞清潔工作隊有磐石隊個個身懷絕技，是清潔高手。（記者蔡淑媛攝）

    瑪利亞清潔工作隊有磐石隊個個身懷絕技，是清潔高手。（記者蔡淑媛攝）

    瑪利亞清潔工作隊磐石隊是清潔高手。（瑪利亞提供）

    瑪利亞清潔工作隊磐石隊是清潔高手。（瑪利亞提供）

    瑪利亞清潔高手出動！瑪利亞基金會成立清潔高手庇護工作隊，培養身心障礙青年工作技能，服務企業、機構及居家清潔，從一般清潔、洗地打蠟到洗水塔都沒問題，工作排程滿檔，過年期間更是一檔難求，培養青年建立自信、自立生活。

    瑪利亞清潔高手工作隊有磐石隊、先鋒隊共近40名隊員，今天磐石隊18人舉行感恩會，其中36歲的中度智能障礙青年的小祖，服務工作隊13年，從「怕生女孩」變身成「洗地打蠟高手」，會操作打蠟機，洗地乾淨又光亮，是工作隊中唯一會操作這類複雜機器，發展工作技能，建立自信，也獲模範員工。

    26歲的自閉症青年小軒是洗電扇高手，個性固著、害羞的他，提起工作眼睛發亮分享如何打掃乾淨，他喜歡清洗吊扇、冷氣，還會拆解電扇深度清理，他說從做中學，喜歡看到打掃乾淨的成果。

    輕度智能障礙的小儀為49歲，已經工作9年，是回收分類的小班長，也會教授其他學員如何分類垃圾，執行刮玻清潔也很仔細，她說喜歡工作賺錢，希望過年前能存錢買到平版，即使因身體退化、膝蓋手術影響行動能力，她也想繼續工作。

    瑪利亞基金會執行長陳怡君表示，每一位身心障礙青年都有值得被看見的能力，只要給予合適的訓練與支持，就發能發展所長，清潔工作兼具社區化及庇護性功能，瑪利亞清潔高手庇護工作隊的工作能力就像坊間的清潔公司，隊員都有隨隊人員帶領和輔導，透過職業再設計輔助及不斷練習，工作能力不輸人，知名企業好事貸公司、萬宙鞋業、瑪古拉公司都是忠實客戶。

    瑪利亞清潔工作隊磐石隊是清潔高手。（瑪利亞提供）

    瑪利亞清潔工作隊磐石隊是清潔高手。（瑪利亞提供）

    瑪利亞清潔工作隊磐石隊的小祖是洗地打蠟高手」，會操作打蠟機，洗地乾淨又光亮。（瑪利亞提供）

    瑪利亞清潔工作隊磐石隊的小祖是洗地打蠟高手」，會操作打蠟機，洗地乾淨又光亮。（瑪利亞提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播