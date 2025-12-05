瑪利亞「清潔高手」全是身心障礙青年 過年訂單排到滿

瑪利亞清潔工作隊有磐石隊個個身懷絕技，是清潔高手。（記者蔡淑媛攝）

瑪利亞清潔高手出動！瑪利亞基金會成立清潔高手庇護工作隊，培養身心障礙青年工作技能，服務企業、機構及居家清潔，從一般清潔、洗地打蠟到洗水塔都沒問題，工作排程滿檔，過年期間更是一檔難求，培養青年建立自信、自立生活。

瑪利亞清潔高手工作隊有磐石隊、先鋒隊共近40名隊員，今天磐石隊18人舉行感恩會，其中36歲的中度智能障礙青年的小祖，服務工作隊13年，從「怕生女孩」變身成「洗地打蠟高手」，會操作打蠟機，洗地乾淨又光亮，是工作隊中唯一會操作這類複雜機器，發展工作技能，建立自信，也獲模範員工。

26歲的自閉症青年小軒是洗電扇高手，個性固著、害羞的他，提起工作眼睛發亮分享如何打掃乾淨，他喜歡清洗吊扇、冷氣，還會拆解電扇深度清理，他說從做中學，喜歡看到打掃乾淨的成果。

輕度智能障礙的小儀為49歲，已經工作9年，是回收分類的小班長，也會教授其他學員如何分類垃圾，執行刮玻清潔也很仔細，她說喜歡工作賺錢，希望過年前能存錢買到平版，即使因身體退化、膝蓋手術影響行動能力，她也想繼續工作。

瑪利亞基金會執行長陳怡君表示，每一位身心障礙青年都有值得被看見的能力，只要給予合適的訓練與支持，就發能發展所長，清潔工作兼具社區化及庇護性功能，瑪利亞清潔高手庇護工作隊的工作能力就像坊間的清潔公司，隊員都有隨隊人員帶領和輔導，透過職業再設計輔助及不斷練習，工作能力不輸人，知名企業好事貸公司、萬宙鞋業、瑪古拉公司都是忠實客戶。

瑪利亞清潔工作隊磐石隊的小祖是洗地打蠟高手」，會操作打蠟機，洗地乾淨又光亮。（瑪利亞提供）

