    走私野生動物、偷渡未遂犯漏洞 管碧玲：啟動修法處罰

    2025/12/05 17:53 記者洪定宏／高雄報導
    針對走私野生動物及偷渡未遂犯，管碧玲（右）指示啟動修法處罰。（海委會提供）

    海委會主委管碧玲昨（4）日主持「行政院查緝走私偷渡聯繫會報」第70次會議，針對「金馬地區邊境緝私困境」等重要議題進行跨部會討論。對於現行《野生動物保育法》尚未將「走私野生動物未遂犯」納入處罰的缺漏，管碧玲指示主管機關儘速啟動修法，增訂未遂犯刑責；管碧玲也指示一併檢視《入出國及移民法》，將違法入出國（境）行為納入未遂犯處罰範圍。

    海巡署偵防分署專案報告指出，連江查緝隊於去年6月及今年11月，在馬祖與金門查獲不法業者欲將保育類鸚鵡蛋計1646顆走私到中國，但因《野生動物保育法》第40條第1款未明定處罰未遂犯，福建連江地方檢察署承辦檢察官僅能作成不起訴處分。對此，管碧玲請農業部應立即啟動修法，並請法務部協助提供法制諮詢。

    管碧玲表示，邊境管理有另一重大隱憂，現行《入出國及移民法》第74條規定，未經許可入國或受禁止出國處分而企圖越境者，「未遂犯」也無處罰規定，特別是金、馬地區緊鄰中國，執法縱深不足，導致「既、未遂」的認定僅有一線之隔。

    例如近期海巡署查獲案例，在岸邊已經緝獲企圖偷渡的未遂犯，各方證據顯示該犯嫌確實要偷渡，但因為還沒上船，因此只能無保請回。對此，管碧玲裁示請內政部移民署、法務部、海巡署及陸委會共同研議修法將「偷渡未遂犯」納入處罰。

