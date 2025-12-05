非洲豬瘟禁運禁宰15天 新增運豬車業者可獲中央補助

農業部長陳駿季（左2）。（記者楊媛婷攝）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，採15天禁運禁宰高強度防堵措施，目前僅單一案場，非洲豬瘟中央災害應變中心今（5日）開會決議，禁運期間因應運豬車業者也有受到損失，新增其補助，另為增加防疫量能，已請各縣市政府提報動物防疫員額缺額，會再跟人總爭取超過百名新血加入。

非洲豬瘟中央災害應變中心今開會，指揮官、農業部長陳駿季會後說明決議，包含重申廚餘養豬確定在2027年元旦起落日，在明年轉型期的1年期間要繼續用廚餘養豬的業者一定要在今年底前完成裝設AIOT即時監測系統，另也決議在10月23日到11月6日禁運禁宰期間，因為無法出豬，許多運豬車業者也受到損失，將新增補助，依照運豬車噸位7噸以下、7到35噸、35噸以上者逐日提供各1千元、2千元、3千元補助。

另第一線防疫倚賴地方防疫人員，但公職獸醫等第一線防疫人員嚴重缺少人力，陳駿季表示，已請各地方政府盤點需要的人力，其中正職人員約缺少70名以上，相關約聘人員也缺額高達40名，會再跟政院人事總處爭取。

另為加強後市場稽查，陳駿季表示，將會跨部會組成秘密客團隊，會到部分風險較高的小吃店或商店等購買商品檢驗。

