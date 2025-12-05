為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    非洲豬瘟禁運禁宰15天 新增運豬車業者可獲中央補助

    2025/12/05 17:48 記者楊媛婷／台北報導
    農業部長陳駿季（左2）。（記者楊媛婷攝）

    農業部長陳駿季（左2）。（記者楊媛婷攝）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，採15天禁運禁宰高強度防堵措施，目前僅單一案場，非洲豬瘟中央災害應變中心今（5日）開會決議，禁運期間因應運豬車業者也有受到損失，新增其補助，另為增加防疫量能，已請各縣市政府提報動物防疫員額缺額，會再跟人總爭取超過百名新血加入。

    非洲豬瘟中央災害應變中心今開會，指揮官、農業部長陳駿季會後說明決議，包含重申廚餘養豬確定在2027年元旦起落日，在明年轉型期的1年期間要繼續用廚餘養豬的業者一定要在今年底前完成裝設AIOT即時監測系統，另也決議在10月23日到11月6日禁運禁宰期間，因為無法出豬，許多運豬車業者也受到損失，將新增補助，依照運豬車噸位7噸以下、7到35噸、35噸以上者逐日提供各1千元、2千元、3千元補助。

    另第一線防疫倚賴地方防疫人員，但公職獸醫等第一線防疫人員嚴重缺少人力，陳駿季表示，已請各地方政府盤點需要的人力，其中正職人員約缺少70名以上，相關約聘人員也缺額高達40名，會再跟政院人事總處爭取。

    另為加強後市場稽查，陳駿季表示，將會跨部會組成秘密客團隊，會到部分風險較高的小吃店或商店等購買商品檢驗。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播