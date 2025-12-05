為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    19歲孫激動擁抱彰化鹹粥嬤！涉詐中國關1年遣返 感嘆「還是台灣好」

    2025/12/05 18:08 記者湯世名／彰化報導
    黃男與阿嬤激動相擁。（記者湯世名攝）

    黃男品嘗阿嬤為他準備的豬腳麵線。（記者湯世名攝）

    黃男過火去霉。（記者湯世名攝）

    回家了！彰化縣伸港鄉一名73歲陳姓阿嬤靠著賣鹹粥把唯一的19歲孫子黃姓男子拉拔長大，黃男前年3月出門後下落不明，後被證實在中國從事跨境詐騙遭逮，前天有10名涉案民眾透過小三通遣返金門，黃男也在其中。今天（5日）黃男搭機返回台灣後直奔伸港老家，速度之快連阿嬤都來不及準備烘爐讓他過火去霉，不過祖孫倆激動相擁，阿嬤心疼說「你終於回來了」；黃男則表示他是被詐團騙出國，成員中有人被體罰，「還是台灣好」。

    黃男前天致電父親說需要2萬元旅費助返台，昨天收到旅費後，今天下午即搭機從金門返回台灣，並直奔伸港老家，阿嬤為他準備過火的烘爐都還來不及拿出，黃男看到阿嬤大聲說「阿嬤我回來了」，讓阿嬤又驚又喜，祖孫倆相擁場面感人。黃男說，有人跟他說出國工作待遇高，且是合法的，對方出機票錢，結果出國後才發現跟自己想的不一樣。詐團成員有11人，他根本沒賺到錢，有人出錯就會被體罰，他還在中國被關了1年，奉勸想出國輕鬆工作的人要想清楚。

    失聯近2年 連繫上愛孫

    阿嬤靠著賣鹹粥把唯一的孫子黃姓男子拉拔長大，黃男前年3月只說要出門找朋友，從此下落不明，至今將近2年，阿嬤只要想到孫子就會哭紅雙眼。原本以為黃男是到泰國，後來警方一查才知早從泰國入境寮國，疑涉詐被拘禁在中國山西，家屬今年1月初才收到中國山西省公安局寄來的通知單，證實黃姓男子就是彰化鹹粥嬤的愛孫。

    鹹粥嬤說，感謝各界的幫忙，讓她的愛孫在失聯近2年之後終於重新連繫上，愛孫前晚從金門打電話回家向家人表示需要機票錢及相關旅宿費用，家屬立即電匯2萬元，讓愛孫趕快回來。

    黃男與阿嬤激動相擁。（記者湯世名攝）

