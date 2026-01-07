F16V失聯花蓮海溫24度 潛水教練：沒穿防寒衣2小時就會顫抖

墜海地點位於石梯坪東南東方約8海浬處，漁業署呼叫花蓮海域作業船隻注意，希望早日有好消息。（漁業署提供）

花蓮空軍基地飛官辛柏毅，今晚執行例行飛行訓練時發生意外，東管處石梯坪即時攝影機拍到墜海當下的光點，國軍正全力搜救中。依氣象署成功、花蓮浮標測得海溫有23.5度至24度，花蓮潛水教練張冠正說，一般沒有穿防寒衣的情況下，2小時就會開始顫抖，至於失溫時間要看個人體力，期盼能盡快有消息。

冷氣團來襲，昨晚間花蓮石梯附近海域有船隻出海作業，有船長表示，昨晚一開始海況還算可以，浪高兩公尺、風力四到五級，是標準冬天海況，但是隨著冷氣團南下，風浪也會逐漸變大！昨晚十點左右花蓮豐濱鄉外海能見度差，浪高約2到3公尺，氣溫13度，氣象署資料是海溫23.5度。

發報器無回音 可能彈射失敗

潛水教練張冠正說，海溫24度以下就算冷了，因為外海風速大，可能會加速風寒效應，在沒有防寒衣狀況下約2小時就開始發抖，他的經驗是有潛水員在這種海溫中撐8小時後，呈現半昏迷狀態被救，還好有救回來，也只能祈禱能盡早找到人。

據了解，空軍飛官背包應有充氣救生衣，如果彈射出去時沒有昏迷，應可拉撐開救生衣，且飛行員彈射後身上有發報器，但初步訊息可能沒有彈射成功。

花蓮石梯坪海域現場發射照明彈照，海面明亮有如白晝。（翻攝東管處網站）

海巡署派船艦漏夜搜救。（海巡署提供）

