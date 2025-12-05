為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    華航友善職場新措施 空服員可戴眼鏡上班

    2025/12/05 16:39 記者劉信德／桃園機場報導
    華航推出新措施——客艙組員可配戴眼鏡服勤。（記者劉信德攝）

    華航推出新措施——客艙組員可配戴眼鏡服勤。（記者劉信德攝）

    繼宣布開放空服員穿著褲裝，華航再度推出新措施，即日起客艙組員未來不需出示醫生證明，即可配戴鏡架眼鏡上班。旅客有機會在機上看到戴眼鏡提供服務的空服員。

    華航表示，即日起正式開放空服員於執勤時配戴框架眼鏡，以提升長時間跨時區飛行的舒適度。眼鏡樣式需以簡約風格為主，包括單色鏡框、金屬框或無框設計，並以透明鏡片為原則。此外，組員仍需攜帶備用眼鏡，以確保勤務不中斷。

    機艙環境長時間處於乾燥狀態，空服員若長期配戴隱形眼鏡，往往需要反覆點人工淚液以緩解不適；因此放寬鏡架眼鏡的使用，有助於減少眼睛乾澀及疲勞。

    一位在華航服務的李姓空服員表示，公司這項措施「真的很棒」。她說，長時間在客艙內配戴隱形眼鏡非常容易造成乾澀，部分同事甚至因此選擇接受雷射手術，只為了避免長期佩戴隱形眼鏡帶來的不適。不過她也笑說，自己比較愛漂亮，因此平時仍以隱形眼鏡為主，將有框眼鏡作為備用。

    同時，華航也正在研議開放客艙組員於機上執勤時，可以穿著自行購買的運動便鞋，以減輕長時間站立與步行造成的腳部負擔。目前規劃方向以黑色系為主，但品牌不設限，期望透過更彈性的規範，改善空服員的整體工作環境。

    華航表示，將持續調整職場制度與福利，讓員工能在最舒適的狀態下工作，提供旅客更優質的服務，同時打造安心、友善的幸福職場。

    華航推出新措施——客艙組員可配戴眼鏡服勤。（記者劉信德攝）

    華航推出新措施——客艙組員可配戴眼鏡服勤。（記者劉信德攝）

