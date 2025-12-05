為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    廚餘養豬2027元旦落日後 陳駿季：蒸煮設備拆除、可續用植物殘渣

    2025/12/05 16:46 記者楊媛婷／台北報導
    農業部長陳駿季（左2）表示，廚餘養豬會在2027年元旦落日。（記者楊媛婷攝）

    農業部長陳駿季（左2）表示，廚餘養豬會在2027年元旦落日。（記者楊媛婷攝）

    廚餘養豬確定將於2027年元旦走入歷史，明年為轉型期，非洲豬瘟中央災害應變中心今舉行會議，指揮官、農業部長陳駿季今（5日）表示，廚餘養豬落日不會延期，屆時所有設在養豬場內的蒸煮設備都會拆除，至於植物性殘渣等因為沒有病毒傳播風險，本來就都可使用。

    10月在台中梧棲養豬場爆發首例非洲豬瘟疫情，政院拍板廚餘養豬確定於2027年元旦起全面落日，明年為轉型期，期間裝設AIoT監測系統的廚餘養豬場可使用事業廚餘、機關剩食、畜禽下腳料等餵養豬隻，廚餘車也要加裝GPS。

    外界關切植物性殘渣等隨廚餘落日後是否仍可使用，陳駿季表示，因植物性殘渣沒有疫情風險，因此仍可使用，不過2027年後所有原裝設在養豬場內的蒸煮設備都要拆除，至於畜禽下腳料等動物性殘渣則會送往化製廠，經高溫化製後統一由化製場提供給業者繼續使用，或這類動物性殘渣會再製為飼料等；另目前的共同蒸煮中心也會輔導轉型為比照日美的ECO飼料系統。

    陳駿季進一步說明，豆粕、玉米外殼等就是農業生產現場會產生的植物性殘渣，這類殘渣不會有疫情風險，即使自2018年中國爆發非洲豬瘟疫情後，也沒有禁止使用植物性殘渣，不會對其使用有任何限制，也就是可不經蒸煮就餵養豬隻；而在未禁用廚餘之前，很多豬農會將民生廚餘和植物性殘渣混合蒸煮再餵食，這是因為內容物有風險較高的民生廚餘緣故。

    至於若轉型期的1年期間又不幸發生疫情，是否轉型期可能縮短？陳駿季表示，就因不希望再有疫情，因此才會透過高強度方式稽查，如果又有疫情發生，會再依照SOP處理。據了解，依應變中心的SOP，若又有疫情，意味即刻就會啟動全面禁用廚餘。

    隨推動廚餘落日，桃園使用廚餘的黑豬豬農不滿、集結在林口陳抗，並表示將抵制協助清運廚餘，環境部環管署副署長林左祥表示，當初就有跟各地方環保局討論，若養豬戶不願再協助清運廚餘，會再請乙清業者與清潔隊協助清運，相關清運費用會再由環境部補助。

    陳駿季說，明年廚餘養豬轉型期，所有的事業廚餘都必須放在地方政府與環境部認定的指定地點，也不能如過去讓豬農自行沿路收取。

