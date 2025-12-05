為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    議員控新埔民生站地下道包商落跑 業者駁：技師、工地主任都在

    2025/12/05 16:27 記者黃子暘／新北報導
    市議員石一佑指控萬德營造公司「落跑」。記者致電萬德求證，總機人員強調技師、工地主任都還在，也表示負責人外出開會，暫未能向媒體提供回應。（記者黃子暘攝）

    

    新北市府於2020年在捷運環狀線新埔民生站動工新建民生地下道，施工5年不見完工，期間疑似釀成鄰損、滲水灌漿回填等意外，工程範圍也佔去民生路一車道，使該處汽機車、公車僅剩一車道通行，民怨不斷。市議員石一佑今（5）日舉行記者會指控萬德營造公司「落跑」，現場監工主任及技師已在9、10月先後離職。記者致電萬德求證，總機人員強調技師、工地主任都還在，也表示負責人外出開會，暫未能向媒體提供回應。

    石一佑指控，此工程市府年年都說明年完工，但5年不見完工，圍籬造成店家營業困難、交通混亂，民怨不斷，有居民8月發現現場無人施工、無機具進駐，她調查發現包商現場監工主任及技師分別已在9月10月離職，至今未派人繼續執行，再追查發現該公司因經營不善，從8月起就未給下游包商經費。

    石一佑說，該工程2020年動工時預計2024年完工，得標金額3.98億元，到了2023年12月因新增電扶梯等，追加1.29億元，今年2月追加2300萬元，8月再追加1.15億元，3次契約變更使工程總經費達6.49億；她批評市府未盡監督之責，且地下道並未與捷運站共構，使用率一定低，還有治安疑慮，並沒有建設必要性，呼籲市府研議「還路於民」。

