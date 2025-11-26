清晨下探11.7度白天回溫 吳德榮：明又有東北季風挾水氣報到

吳德榮指出，預估未來持續往南海前進不會侵台。今日東北季風雖減弱，各地晴時多雲，不過今晨在苗栗公館低溫仍下探11.7度。明日又會有「東北季風」挾水氣報到，迎風面北部、東半部仍可能有局部短暫雨。（資料照）

原位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，於昨晚發展為編號第27號颱風天琴，氣象專家指出，預估未來持續往南海前進不會侵台。今日東北季風雖減弱，各地晴時多雲，不過今晨在苗栗公館低溫仍下探11.7度。明日又會有「東北季風」挾水氣報到，迎風面北部、東半部仍可能有局部短暫雨，週五則是又會轉乾，週末各地晴朗穩定但日夜溫差大，部分平地低溫恐下探12度。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨各縣市平地最低氣溫為苗栗公館鄉的11.7度，各地區平地的最低氣溫約在13至15度。今晨觀測資料顯示，結構鬆散的高層雲系通過，無降水回波，東北部局部零星飄雨。今日「東北季風」減弱，各地晴時多雲；白天北台偏涼、中南部舒適，各地早晚偏涼微冷。

吳德榮表示，明日另一「東北季風」挾東南側水氣，迎風面北部、東半部有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴。週五水氣東移，迎風面轉乾，週六、下週日大陸高壓影響，連續三天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差大；連三天的清晨、因輻射冷卻加成、部分平地將出現12度左右的最低氣溫。

吳德榮說明，最新模式模擬顯示，下週一天琴外移的高層雲系通過、「東北季風」低層水氣略增，迎風面轉有局部短暫雨的機率，西半部雲量稍增，北台氣溫下降。下週二迎風面再轉乾，各地轉晴朗穩定。

吳德榮提到，熱帶低壓昨晚發展為「輕颱天琴」，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，未來將進入南海，向西北西前進，持續增強，「不確定性」雖持續擴大，但無侵台機率。

