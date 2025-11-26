為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    清晨下探11.7度白天回溫 吳德榮：明又有東北季風挾水氣報到

    2025/11/26 06:22 即時新聞／綜合報導
    吳德榮指出，預估未來持續往南海前進不會侵台。今日東北季風雖減弱，各地晴時多雲，不過今晨在苗栗公館低溫仍下探11.7度。明日又會有「東北季風」挾水氣報到，迎風面北部、東半部仍可能有局部短暫雨。（資料照）

    吳德榮指出，預估未來持續往南海前進不會侵台。今日東北季風雖減弱，各地晴時多雲，不過今晨在苗栗公館低溫仍下探11.7度。明日又會有「東北季風」挾水氣報到，迎風面北部、東半部仍可能有局部短暫雨。（資料照）

    原位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，於昨晚發展為編號第27號颱風天琴，氣象專家指出，預估未來持續往南海前進不會侵台。今日東北季風雖減弱，各地晴時多雲，不過今晨在苗栗公館低溫仍下探11.7度。明日又會有「東北季風」挾水氣報到，迎風面北部、東半部仍可能有局部短暫雨，週五則是又會轉乾，週末各地晴朗穩定但日夜溫差大，部分平地低溫恐下探12度。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨各縣市平地最低氣溫為苗栗公館鄉的11.7度，各地區平地的最低氣溫約在13至15度。今晨觀測資料顯示，結構鬆散的高層雲系通過，無降水回波，東北部局部零星飄雨。今日「東北季風」減弱，各地晴時多雲；白天北台偏涼、中南部舒適，各地早晚偏涼微冷。

    吳德榮表示，明日另一「東北季風」挾東南側水氣，迎風面北部、東半部有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴。週五水氣東移，迎風面轉乾，週六、下週日大陸高壓影響，連續三天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差大；連三天的清晨、因輻射冷卻加成、部分平地將出現12度左右的最低氣溫。

    吳德榮說明，最新模式模擬顯示，下週一天琴外移的高層雲系通過、「東北季風」低層水氣略增，迎風面轉有局部短暫雨的機率，西半部雲量稍增，北台氣溫下降。下週二迎風面再轉乾，各地轉晴朗穩定。

    吳德榮提到，熱帶低壓昨晚發展為「輕颱天琴」，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，未來將進入南海，向西北西前進，持續增強，「不確定性」雖持續擴大，但無侵台機率。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播