台北新世代氣候任務論壇12/10登場 推動城市淨零行動

台北市環保局將邀請專家、企業，於12月10日在三創生活園區舉辦「New Generation for Net Zero｜台北新世代氣候任務」氣候行動論壇。（台北市環保局提供）

面對極端氣候、熱島效應與能源轉型浪潮，為協助新世代理解城市淨零藍圖，台北市環保局將邀請專家、企業，於12月10日在三創生活園區舉辦「New Generation for Net Zero｜台北新世代氣候任務」氣候行動論壇，活動即日起開放線上報名。

環保局說明，台北市明定2030年減碳40%、2040年減碳65%，2050年淨零排放目標，並提出「降溫城市、韌性城市、綠運城市、淨零新生活」四大戰略，打造台北邁向淨零。這次論壇聚焦城市淨零與青年行動，內容涵蓋都市熱島、韌性城市、綠色交通到永續飲食與循環設計，從科學研究到生活實踐，帶領青年看見城市面對氣候挑戰的具體作為。

環保局說，這次活動設計「我喝的豆袋我來揹！」手作體驗，讓參與者能親手將廢棄咖啡麻布袋縫製成萬用袋，體驗循環再利用的價值，活動現場也提供永續餐盒、蔬食茶點與自助飲料吧，落實減塑行動。

環保局表示，此次活動準備多項「淨零好禮」，包含手作循環袋、淨零七日挑戰L夾與文宣手扇，凡全程參與者還可獲得6小時活動時數證明。

