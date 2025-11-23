台東洛神花採收到尾季 量增價格回穩

今年洛神花收成好得多，以致價格平穩不少。（記者劉人瑋攝）

相較去年台東洛神花因颱風因素剩下二至三成，今年颱風雖然同樣重創台東，但洛神花產區南迴卻因颱風未直撲、受損不多，今年普遍有七成收入，雖然量增價跌，但相較去年每斤二百元天價，今年在上週出現今年迄今高價每斤一百一十元，已算是去年對折，但產量翻倍，也算是豐收好年，農民則是忙於在田間捅花去籽收成。

相較去年颱風、大雨，造成洛神花爛根、收成僅二成，台東地區農會食品加工廠主任趙正源表示，今年收購價從八十元經二天就跳到一百元，最高價落在一百一十元，隨著近期洛神花收購價確實一路下滑，迄今大約落到八十至九十元左右。甚至農民還表示，在產地甚至還有商人開出一公斤七十元的收購低價。

台東為全台洛神大宗，其中南迴種植尤多，去年颱風幾乎掃光南迴洛神造出洛神價格新高，農業處表示，今年種植面積將近六十公頃，至少不像去年，受颱風影響、大量短收。而價格方面雖打對折，但趙正源說，去年高價是商人搶貨使然，如今算價格自然回穩，也高於農會的保底價每公斤六十元，隨著原料價跌也可能反應在明年初的終端產品價，「價格雖降，但至少收成多，今年農民算是比較好過了」。

農忙時節，常可見到農民坐於田間捅花。（記者劉人瑋攝）

