    首頁 > 生活

    山域水域搜救更安全！消防署補助44組複雜地形無人機

    2025/11/21 20:20 記者鄭景議／台北報導
    消防署今（21）日於台北車站舉辦「複雜地形攜帶型無人機補助儀式」，消防署署長蕭煥章主持。（記者鄭景議翻攝）

    消防署今（21）日於台北車站舉辦「複雜地形攜帶型無人機補助儀式」，消防署署長蕭煥章主持。（記者鄭景議翻攝）

    為提升惡劣環境下的搜救量能，消防署今（21）日於台北車站舉辦「複雜地形攜帶型無人機補助儀式」。消防署署長蕭煥章表示，台灣地形複雜，導致山域、水域搜救艱難且具高度風險，消防署已採購44組複雜地形攜帶型無人機及22套搜救影像管理系統，分配給全國22個縣市消防機關，希望藉由AI科技導入，提升搜救效率與搜救人員的安全，朝向「零傷亡搜救」的目標邁進。

    蕭煥章指出，近期發生的馬太鞍溪災害事件中，由於地形受阻，第一線搜救人員必須親自深入踏勘才能獲得明確災情資訊，可知科技與裝備的支援對救災安全與效率至為關鍵。消防署自去年起已推動無人機操作訓練，共辦理33梯次，輔導159名消防人員取得專業操作證。這次加速推動補助計畫，象徵中央與地方共同投入科技應用救災的決心。

    消防署說明，這次補助的無人機具備視覺導航、全向避障等功能，即使在無GPS、狹窄地形等環境中也能安全飛行。無人機搭配強固型平板即時串流及AI辨識功能，指揮中心可同步掌握現場情形，協助判讀影像、快速部署，進一步縮短搜尋時間、提高搜救成功率。

    消防署表示，未來將持續建置智慧化搜救工具，協助各地方政府強化搜救能力，期藉由更安全、更即時、更精準的科技輔助，協助搜救人員掌握黃金時間。

