    首頁 > 生活

    早晚溫差大又乾冷！ 苗栗以北、台中以南輻射冷卻超明顯

    2025/11/20 12:22 記者吳亮儀／台北報導
    氣象署指出，昨晚到今天清晨輻射冷卻明顯。（圖由氣象署提供）

    今天起水氣逐漸減少、各地陸續轉為較乾冷的天氣，但早晚溫差很大。中央氣象署說明，時節開始進入秋冬，冷空氣南下，但感覺好像不是整天都一樣冷，晴朗乾燥天氣下，就容易出現輻射冷卻。

    氣象署說明，白天時感覺稍涼、不到酷寒，但清晨溫度卻超冷，會出現像是12、13度冷氣團來襲下很冷的數字，日夜溫差那麼大，是因為沒什麼水氣，晴朗乾燥下「輻射冷卻」明顯。

    氣象署說明，輻射冷卻作用明顯的條件，第一是夜空晴朗無雲，地面發散的輻射熱直抵高空、逸散，就像是睡床上沒蓋被，體溫往外一直散一直冷；第二，地表風弱，冷空氣更容易聚集在地表，感受更冷。

    輻射冷卻在哪裡最明顯？氣象署說明，空曠的郊區，輻射冷卻明顯；都會區多建築、容易吸熱，並且人工熱源多，輻射冷卻相對就弱一些。氣象署指出，今天（20日）受東北季風影響，冷空氣雖然稍微減弱，白天略感回溫，但是清晨中南部卻刷新一波今年「自己的低溫」。

    其中，苗栗以北的氣象署屬站，昨天（19日）清晨大多受到冷平流最明顯的影響，是這波冷空氣最低溫的時候。台中到高雄多數的氣象署屬站，今天（20日）清晨加上晴朗，才是最冷的時候。

    氣象署提醒，這週末以及下週東北季風影響的時候，中南部地區只要雲少、無風的夜裡，都還是要注意溫度轉涼很快、日夜溫差大的情況，家裡有老人、小孩要注意。輻射冷卻明顯的夜、溫差甚為劇烈、威脅體溫調節能力較弱族群，如年長者、嬰幼兒的照護者要多注意協助保暖。

    氣象署指出，昨晚到今天清晨輻射冷卻明顯。（圖由氣象署提供）

