    基隆環保局天外天垃圾散滿地 市府承諾立即開罰

    2025/11/19 15:00 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆天外天垃圾場道路邊滿地是垃圾 。（陳軍佐提供）

    基隆天外天垃圾場道路邊滿地是垃圾 。（陳軍佐提供）

    基隆市亂丟垃圾，明年元月起罰款將從3600調高至4800元，民進黨市議員今天聯合總質詢，天外天垃圾地散落滿地，該不該罰？市長謝國樑認為，環保局是行為人又是主管機關，承諾「今天會開單」。

    市議員陳軍佐和張之豪播放一段影片，顯示天外天垃圾場路邊，旁邊有垃圾車，卻滿地都是垃圾，這不像是乾淨家園，質問誰是行為人，該不該罰？

    謝國樑說，影片看起來像天外天，找到行為人就處罰；應該是罰環保局，但是要看行為人是誰？該開單就開單。

    環保局長馬仲豪說，天外天回收場正進行工程，垃圾先暫置在該處，因風吹散落，清潔隊已函文給承包商要求11月底完成施工，垃圾就會運到回收場中。

    謝國樑承諾，一定會罰，今天之內會開罰單。

    陳軍佐指出，環保局垃圾車和民間垃圾車污水外漏，深澳坑路夏天很臭，周邊孝深里等3里開里民大會時反映，要求警察局和環保局加強開罰，他建議垃圾車進出時錄影存 。

    警察局表示，今年告發環保車輛污水外漏有16件；環保局表示，稽查隊會加強巡檢，若有污染會請洗街車清洗。

    此外，議員張顥瀚針對天外天焚化爐整改及委外代操作，明年3月到期，要求市府要嚴格把關，符合市民期待與需求。謝國樑表示，將透明公正評選不受外力影響。

    

    

