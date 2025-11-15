為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    沒有垂直撤離！縣府版馬太鞍堰塞湖疏散住旅館 實兵演練估年底至明年初

    2025/11/15 08:38 記者花孟璟／花蓮報導
    鳳凰颱風期間光復鄉收容過程被批評「一團亂」，花蓮縣議員蔡依靜昨盯著縣府何時舉辦馬太鞍溪撤離收容演練。（記者花孟璟攝）

    鳳凰颱風期間光復鄉收容過程被批評「一團亂」，花蓮縣議員蔡依靜昨盯著縣府何時舉辦馬太鞍溪撤離收容演練。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣府提出的馬太鞍溪堰塞湖撤離疏散計畫，在上月風神颱風季連成將軍主導的實兵演練前一天送出，但因計畫撤離人數高達8500人，光復鄉收容所量能不到1000人，上月18日實兵演練仍包含垂直避難。花蓮縣府消防局長吳兆遠說，縣府版的演練不含垂直撤離，預計年底到明年初進行，將規劃透過車輛運送至旅宿撤離。

    馬太鞍溪堰塞湖在鳳凰颱風期間發布紅色警戒，期間還出現新生堰塞湖造成溢流，昨天終於解除紅色警戒。消防局長吳兆遠表示，堰塞湖預估將是下游光復鄉等3鄉鎮長時間的威脅，縣府正全力規劃馬太鞍應變撤離計畫的執行方式，原因是過去土石流和颱風的演練情境，和這次堰塞湖的撤離人數規模無法相比，是過去沒遇過的情境，腳本及流程準備要花更多時間。

    演練範圍包括鳳林鎮長橋、萬榮鄉明利、光復鄉全鄉，吳兆遠說，縣府已請協力團隊東華大學及相關科室研擬腳本及可能遇到的問題。

    他說，由縣府主辦的馬太鞍疏散撤離計畫，民眾只能選擇依親或接受收容，沒有垂直避難選項，而收容處所非傳統收容所，將安排在飯店或旅館。根據觀光處盤點，全縣共有130家旅宿業可容納3萬多人。

    演練重點之一是評估是否有足夠的量能，能在短時間內準備好大量民眾收容需要的物資，目前現實情況是，平常不可能準備那麼多物資。接送安排也會參考上月18日演練，當時就雇用約40台遊覽車。

    花蓮縣消防局表示，因地點規劃使用飯店，還要考量鄉鎮公所有無經費支付住宿費用，將與鄉鎮公所共同研商，找出「比較能夠落實執行的方式」，屆時也會尊重鄉鎮長的意見。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播