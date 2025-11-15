沒有垂直撤離！縣府版馬太鞍堰塞湖疏散住旅館 實兵演練估年底至明年初

鳳凰颱風期間光復鄉收容過程被批評「一團亂」，花蓮縣議員蔡依靜昨盯著縣府何時舉辦馬太鞍溪撤離收容演練。（記者花孟璟攝）

花蓮縣府提出的馬太鞍溪堰塞湖撤離疏散計畫，在上月風神颱風季連成將軍主導的實兵演練前一天送出，但因計畫撤離人數高達8500人，光復鄉收容所量能不到1000人，上月18日實兵演練仍包含垂直避難。花蓮縣府消防局長吳兆遠說，縣府版的演練不含垂直撤離，預計年底到明年初進行，將規劃透過車輛運送至旅宿撤離。

馬太鞍溪堰塞湖在鳳凰颱風期間發布紅色警戒，期間還出現新生堰塞湖造成溢流，昨天終於解除紅色警戒。消防局長吳兆遠表示，堰塞湖預估將是下游光復鄉等3鄉鎮長時間的威脅，縣府正全力規劃馬太鞍應變撤離計畫的執行方式，原因是過去土石流和颱風的演練情境，和這次堰塞湖的撤離人數規模無法相比，是過去沒遇過的情境，腳本及流程準備要花更多時間。

演練範圍包括鳳林鎮長橋、萬榮鄉明利、光復鄉全鄉，吳兆遠說，縣府已請協力團隊東華大學及相關科室研擬腳本及可能遇到的問題。

他說，由縣府主辦的馬太鞍疏散撤離計畫，民眾只能選擇依親或接受收容，沒有垂直避難選項，而收容處所非傳統收容所，將安排在飯店或旅館。根據觀光處盤點，全縣共有130家旅宿業可容納3萬多人。

演練重點之一是評估是否有足夠的量能，能在短時間內準備好大量民眾收容需要的物資，目前現實情況是，平常不可能準備那麼多物資。接送安排也會參考上月18日演練，當時就雇用約40台遊覽車。

花蓮縣消防局表示，因地點規劃使用飯店，還要考量鄉鎮公所有無經費支付住宿費用，將與鄉鎮公所共同研商，找出「比較能夠落實執行的方式」，屆時也會尊重鄉鎮長的意見。

