    生活

    鳳凰侵台高雄停班課 YouBike暫停營運

    2025/11/12 07:16 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市今（12）日大眾運輸營運情形。（高雄市交通局提供）

    鳳凰颱風來襲，高雄今（12日）停止上班上課，一早雖然感受不到強烈風雨，但受到颱風恐從高屏一帶登陸帶來強風豪雨影響，今日YouBike全面停止營運、捷運與輕軌拉長班距，公車則以颱風豪雨班表行駛。

    高雄市交通局指出，公車今日營運時段為上午8點到晚上7點，並採颱風豪雨班表行駛為原則，各路線視行經道路狀況停駛，山區及觀光公車路線、公車式小黃全面停駛。

    捷運班距每15分鐘1班，深夜班距為20分鐘1班，視天候情況調整營運模式；輕軌中午12點前班距每20分鐘1班，12點後另行公告；YouBike全面停止營運，恢復營運時間將視天候情況另行公告。渡輪旗津往返鼓山、前鎮往返中洲航線，視天候情況間歇性開航；棧貳庫 – 旗津航線全日停航。

    此外，今日路邊停車格暫停收費，開放紅黃線停車至隔日6:30止（路口、公車站、消防栓及橋樑除外），另開放303處共9061格臨時停車處所、中都及願景橋供緊急停放至隔日6:30止，提醒停車以不影響交通、人車行進及避選樹旁停車為前提。

