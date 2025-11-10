新竹市生生喝鮮乳政策 議員要求應全面照顧

新竹市議員劉康彥關心生生喝鮮乳政策。（記者蔡彰盛攝）

新竹市政府明年續推「生生喝鮮乳」政策，市議員劉康彥今質詢時強調，每個孩子都很重要，不論就讀公私立幼兒園、小學，或學齡前未唸幼兒園、學齡後申請在家就學的孩子，只要設籍新竹市，且符合年齡資格者，都應被全面照顧。

為落實生生喝鮮乳，新竹市政府明年共編列9千萬元，造福4萬8千名年滿2歲至12歲的孩子，每個月可透過「新竹通」APP或數位卡免費兌換四次鮮乳或豆漿，且發放時間含寒暑假。

請繼續往下閱讀...

劉康彥指出，只要能提升孩子健康營養的福利政策，應長期推動，只要符合年齡者人人有獎，不區分就讀公、私立或沒有就讀幼兒園，以及申請在家自學的孩子，權益應該被保障。

至於兌換管道，劉康彥建議以四大便利超商或全聯等相對方便普及的通路為主，減少學校行政負擔，也讓孩子自由選擇兌換時間，對於隔代教養或有數位落差，難透過電子方式兌換的個案，劉康彥也強調應專案協助，不漏掉任何一位孩子。

教育處說明，市府推動「生生喝鮮乳」政策，將擴大為2-12歲孩童都能定期攝取乳品或豆類飲品，以促進成長期骨骼與營養均衡。相關作業目前正全力準備中，未來寒暑假期間也將持續提供，讓學生的營養不中斷。未來將採每週發放一次的方式，兌換將研擬以新竹通APP載具或卡片兌換，目前系統正在建置中，會規劃以最便利、最直覺的方式讓家長及照顧者使用。此外，考量有部分家庭照顧者沒有智慧型手機，教育處也研擬提供「數位卡」做為另一種兌換方式，確保每位學生都能順利領取。

教育處補充，「生生喝鮮乳」政策以超商通路作為主要兌換據點，家長可依日常作息，自由選擇時間到合作通路領取；合作商家須能提供國產鮮乳及國產豆漿等品項，以支持國產乳源與國內畜牧產業。未來也將陸續邀請更多符合資格之通路加入，提升便利性。針對外界關心是否會影響學校午餐現有的每月兩次乳品供應，教育處強調不影響現行午餐採購契約，學校午餐仍維持原有的乳品供應規劃；未來也會提供學校更具彈性的選擇，依學校需求與餐費配置，可調整為牛奶、豆漿或水果等不同品項，提高營養的多元性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法