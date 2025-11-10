北北基宜大雨特報！ 北台灣雨勢越晚越明顯

今日迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯。（資料照）

中央氣象署指出，今日（10日）東北季風影響外，且開始有「鳳凰」颱風的外圍水氣移入，位於迎風面的北台灣及恆春半島要注意大雨。氣象署在今早6點針對北北基宜發布大雨特報。

今日迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯，可能有大雨或豪雨出現，尤其大台北地區及宜花雨勢明顯且持續，有局部豪雨等級以上降雨，民眾外出請注意安全。桃園及高屏也有局部短暫陣雨，而其他地方降雨機率亦增加。

氣溫方面，桃園以北及宜蘭天氣轉涼，整日氣溫介於22至24度左右，感受濕涼，其他地區早晚也偏涼，低溫普遍為22至24度，白天高溫在竹苗及花東約26至28度，中南部則有30至32度，感受舒適溫暖。

空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

週二（11日）受颱風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，雨勢有更加明顯的趨勢，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生。

週三（12日）至週四（13日）整體降雨強度將受颱風屆時強度及路徑而定，週三颱風中心逐漸接近西半部地區，在中南部、花東部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨。週四隨著颱風逐漸減弱並遠離，降雨強度將會趨緩，中部以北、東北部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 23 23 ~ 32 26 ~ 33 23 ~ 27

氣象署發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

