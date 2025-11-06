訴說台灣現代建築發展史 中研院展出70年來院內建築發展

中研院舉辦「溯源前行—中央研究院建築與空間展」。（中央研究院提供）

中研院今天揭幕「溯源前行—中央研究院建築與空間展」，引領各界重新認識台灣學術重鎮的百年發展軌跡，展期至明年1月16日。院長廖俊智表示，中研院落腳南港至今已逾70年，從最初約3公頃農田到今日38公頃的學術園區，這段歲月不僅是中研院在學術領域深耕的歷史，院區內重要建築群亦是台灣社會從田園走向現代城市的縮影，見證了台灣現代建築發展的歷史。

中研院南港院區的建築群，在台灣現代建築史中占有重要地位。展覽共有2區，其中「經典建築」展區精選多位建築大師的代表作。中研院在台初期，院區的規劃與建築設計均由建築師關頌聲創辦的基泰工程司執行，包含設立第一條以山景作為軸線的人文大道，延續建物南北座向與對稱、留設前庭等規則。其作品至今留有全院現存最古老建築——歷史語言研究所「台灣考古館」，以及體現戰後粗獷主義的胡適故居、不走「宮殿式建築」風格的胡適墓園、蔡元培紀念館、傅斯年圖書館第一棟、生物館（黃樓）等。

1970年代起，建築師王大閎以簡潔且富人文精神的設計語彙，塑造院區現代學術氛圍，作品包括「植物暨微生物研究所大樓」、「分子生物研究所大樓」，以及員工宿舍、郵局等。1980年代以降，台灣戰後第一代女性建築師王秋華，以及其後的漢寶德、李祖原與張昌華等知名建築師接續留下足跡，從兼具實用與美學的「歐美研究所圖書館」、融合中國傳統與現代精神的「民族學研究所博物館」到線條俐落的「統計科學研究所大樓」等，使中研院宛如一座開放的建築博物館，展現學術空間隨時代演進的面貌。

而「院區發展」展區則將視野擴及中研院的全台策略布局，包括國家級生醫研發重鎮「國家生技研究園區」，以及肩負南台灣學術發展與區域平衡重任的「南部院區」現況。展覽也首度公開南港院區2025年後的空間願景，除回應快速變遷的學術與社會需求，更展示如何持續優化空間設計，打造更具彈性、永續及友善的研究環境。其中，2026年國家生技研究園區聯外隧道通車後，四分溪水岸景觀與人行步道也將呈現更人本的空間營造。

