    首頁 > 生活

    豬肉解禁！ 劉世芳率替代役大啖「刈包」 籲民眾多吃台灣豬

    2025/11/06 17:03 記者李文馨／台北報導
    內政部長劉世芳響應行政院長卓榮泰喊話，今天下午率領次長馬士元（左一）、消防署長蕭煥章（右一）等人在部務會報會後記者會上大啖台北市知名刈包，以行動支持國產豬。（記者李文馨攝）

    內政部長劉世芳響應行政院長卓榮泰喊話，今天下午率領次長馬士元（左一）、消防署長蕭煥章（右一）等人在部務會報會後記者會上大啖台北市知名刈包，以行動支持國產豬。（記者李文馨攝）

    豬隻禁運禁宰令解除，行政院長卓榮泰今天喊話國人以行動支持國產豬，盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉。內政部長劉世芳下午也響應行動，率領部內官員、替代役等人大啖刈包支持台灣豬。她強調，他們跟所有養豬人一樣，對台灣養豬產業很有信心，呼籲民眾多吃國產豬。

    非洲豬瘟中央災害應變中心昨表示，因國內除梧棲場外沒有其他疫情，認為已經達到清零目標，將自6日中午12時恢復活豬載運，7日凌晨0時開始開放拍賣與屠宰場屠宰，分2階段解禁，至於廚餘仍維持禁用。

    卓榮泰今天上午在行政院會喊話，非洲豬瘟是一種「只會感染豬隻」的動物性疾病。從這個週末開始，可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉，享用包括滷肉飯、肉圓、小籠包等各種台灣美食，用實際行動來支持國產豬肉，也期待台灣豬肉能早日重返國際市場。

    內政部今天下午召開部務會報會後記者會，劉世芳響應卓榮泰喊話，率領次長馬士元、消防署長蕭煥章、役政司長沈哲芳以及事故安全官、替代役男等人在部務會報會後記者會上大啖北市知名刈包，以行動支持國產豬。

    劉世芳說，明天豬肉解封，希望民眾迎接新的豬肉解封時代，因此請大家一起刈包；她強調，他們跟所有養豬人一樣，對台灣養豬產業很有信心，呼籲民眾多吃國產豬。

    內政部長劉世芳響應行政院長卓榮泰喊話，今天下午率領部內官員、替代役等人，在部務會報會後記者會上大啖刈包，以行動支持國產豬。（內政部提供）

    內政部長劉世芳響應行政院長卓榮泰喊話，今天下午率領部內官員、替代役等人，在部務會報會後記者會上大啖刈包，以行動支持國產豬。（內政部提供）

