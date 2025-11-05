鳳凰颱風估今生成！專家估多條可能路徑：對台有潛在威脅

「林老師氣象站」發文指出，位於關島附近的熱帶低壓，預估今日就會增強為今年西北太平洋第26號颱風鳳凰，未來將循環境駛流場的導引，繼續向西北方向前進；目前評估有數條可能路徑。（圖擷自臉書）

近日受東北季風影響，天氣也逐漸轉涼，但目前仍有颱風持續生成，目前除了已進入南海的颱風海鷗，預估今日在關島附近的熱帶低壓也將發展為颱風鳳凰。雖然鳳凰的路徑還有不確定，但專家預估對台有潛在威脅，依環境條件不同，有可能對台無影響，也可能會襲台，具體發展需持續觀察。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，根據今晨氣象署路徑潛勢預測圖顯示，「中颱海鷗」已進入南海，偏西北西進行，將以最強之姿，挾暴風及致災雨，預估明後天侵襲越南，若有相關行程應注意。

至於關島附近的熱帶低壓，今日將發展為「輕颱鳳凰」。根據最新歐洲及美國系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑皆在台灣附近北轉，潛在威脅不可小覤，但各別模擬路徑分布在兩側，雖然已調整得較為收歛、仍很分散，代表有很大的「不確定性」，故具體發展仍需持續觀察。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」則發文指出，位於關島附近的熱帶低壓，預估今日就會增強為今年西北太平洋第26號颱風鳳凰，未來將循環境駛流場的導引，繼續向西北方向前進；目前評估有數條可能路徑。

其一為，若太平洋高壓在未來幾天明顯東退，加上北方冷氣團勢力尚未南下，導致準鳳凰颱風提早北轉，以拋物線方式，來到日本南方海域；這也是目前對台灣影響最小的一條路徑。

其二為，未來幾天北方槽線來不及到達，太平洋高壓勢力變化不大，加上北方冷氣團勢力尚未南下，讓準鳳凰颱風可能在接近菲島北部陸地前就開始北轉，並沿著台灣東部外海向北移動，颱風中心會非常靠近台灣東部陸地。這也是目前對台灣影響最大的一條路徑。

其三為，未來幾天由於太平洋高壓勢力明顯西伸，加上北方槽線高緯度通過，大陸冷氣團勢力還來不及南下，使得準鳳凰颱風先從菲島北部陸地通過，進入南海後，才開始北轉；這也是目前對台灣影響較小的路徑之一。

另外還有1條綜合特殊路徑，就是會先從菲島北部陸地通過，進入南海後，北轉分量才會開始增大，颱風中心將於台灣南部登陸、東部出海，這也是目前對台灣殺傷力較大的路徑之一。

吳德榮指出，位於關島附近的熱帶低壓，今日將發展為「輕颱鳳凰」。根據最新歐洲及美國系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑皆在台灣附近北轉，潛在威脅不可小覤，但各別模擬路徑分布在兩側，代表有很大的「不確定性」。（圖擷自「氣象應用推廣基金會」專欄）

