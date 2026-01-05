越南怒了！中劇這畫面驚現「九段線」 Netflix被限24小時內撤片

越南政府下令Netflix下架中劇《驕陽似我》，主因是片中大學講課場景驚現涉及南海主權爭議的「九段線」地圖。此項禁令凸顯河內當局對中國領土主張的高度敏感，以及雙方長期因海權衝突引發的緊張關係。圖為河內胡志明陵寢前的越南國旗。（路透資料照）

南海主權爭議延燒至串流影音平台。越南政府近日下令Netflix撤除中國電視劇《驕陽似我》（Shine on Me），主因是片中出現北京用來主張南海主權的「九段線」地圖。越南當局強調，此舉涉及領土主權，絕不容許影視作品存在誤導性資訊。

據《彭博》5日報導，越南文化體育與旅遊部電影局週日發布聲明指出，經檢查後發現該劇第25集的一場大學講課場景中，背景出現了包含「九段線」的地圖，嚴重歪曲並侵犯了越南的國家主權。越南官方隨即將這部27集的影集列為禁止發行的「C類」，並要求Netflix在24小時內完成撤片。

請繼續往下閱讀...

Netflix隨後發表聲明證實，已因應越南政府的書面要求，在該國平台上撤除《照亮我》。截至當地時間5日上午11時，該劇已無法在越南境內觀看。

主權爭議零容忍 從芭比到珍奶皆曾遭查

這並非Netflix首度在越南遭遇此類封殺。2023年，中劇《向風而行》雖已將爭議地圖模糊處理，仍被越南要求下架。此外，好萊塢電影《芭比》（Barbie）也曾因類似場景被禁止在戲院上映。越南當局近期更針對中國手搖飲品牌「霸王茶姬」（Chagee）及部分兒童玩具品牌展開調查，主因皆為使用涉及九段線的地圖標誌。

分析指出，越南對地圖細節的極度敏感，源於南海日益激烈的海權衝突。北京主張擁有南海超過80%的海域權利，並以1947年繪製的「九段線」地圖作為依據，最南端延伸至距離海南島約1770公里處。

目前的南海爭議涉及越南、菲律賓、汶萊、馬來西亞及台灣等多方聲索國。分析指出，越南此次強硬封殺，旨在透過「影視紅線」向國際社會展現其捍衛領土完整的決心。

宋威龍（右）和趙今麥主演的《驕陽似我》播出後討論不斷。（翻攝自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法