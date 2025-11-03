8天把廚餘變有機肥 張麗善喊話：全國禁止廚餘養豬

雲林縣府與南亞廚餘資源化場公私協力，處理廚餘並製成雲溉肥。（記者黃淑莉攝）

南亞廚餘資源化場以現代科技處理只要8天即可把廚餘製成有機肥。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台中爆發非洲豬瘟疫情，廚餘去處成為各界關注，雲林縣議會與縣府、各鄉鎮市農會今（3）日前往南亞廚餘資源化場會勘，透過科技方式8天即可將生、熟廚餘製成有機肥，雲林縣長張麗善再次強調，只有永久全國禁止廚餘養豬，才能杜絕非洲豬瘟，守護台灣養豬產業。

非洲豬瘟疫情，造成全國恐慌，雲林縣議會定期會上午總質詢仍有多位議員關心，下午前往南亞廚餘資化場考察。另中央災害應變中心今（３）日公布台中疫調，推測來源可能是來自未完全蒸煮的廚餘。

無臭味污染且轉廢為能

南亞廚餘資收場人員指出，傳統式堆肥場處理約需90至180天，且會產生惡臭、蚊蠅、環境污染等問題，資化場經過粗破碎、磁選、細破碎後，全台首創高效發酵槽搭配二次發酵只需8天就可製成有機肥，且製程中產生的廢氣全數收集後送至焚化爐焚化處理、廢水經厭氧處理，沒有臭味及污染且轉廢為能。

張麗善指出，雲林縣在2018年即全面禁止廚餘養豬，感謝南亞協助縣內廚餘去化，自2019年起至今處理約7萬7600公噸廚餘，2021年起至今年9月產製約32萬400包（每包20公斤裝）有機質材料及雲溉肥。

張麗善強調，雲林縣是全國最大養豬縣，飼養豬隻逾151萬頭，年產值超過253億元，非洲豬瘟主要的感染源就是廚餘，唯有永久全國禁止廚餘養豬，才能真正杜絕非洲豬瘟，可參考雲林縣與南亞的合作模式，在一縣市補助設置一座廚餘資源化處理場，以取代高溫蒸煮、焚化或掩埋，從源頭杜絕疫情。

雲林縣養豬協會理事長，目前養豬農心情忐忑不安，深怕非洲豬瘟不定時侵襲，養豬產業隨時面臨威脅，期盼農業部拿出魄力全面禁止廚餘養豬，為國內養豬產業守住最後一道防線。

